Обявиха финалистите за феърплей в Световната атлетика за 2026 г.

Световната атлетика обяви тримата финалисти за престижната Международна награда за феърплей, която ще бъде връчена в рамките на годишните награди на световната централа за 2026 година.

По-рано през годината Международният комитет за феърплей, съвместно със Световната атлетика, отново призова спортните фенове по целия свят да номинират най-вдъхновяващите прояви на спортсменство. Специално сформирано жури разгледа предложенията и отся най-добрите моменти, а привържениците вече могат да гласуват за своя фаворит през официалните канали на Световната атлетика в социалните мрежи.

Гласуването на публиката ще продължи до 16 ноември. Резултатите от вота на феновете ще се комбинират с тези на експертното жури, за да бъде определен крайният победител. Името му ще бъде обявено преди официалната церемония по връчването на годишните награди на 29 ноември.

Финалистите

Ирине Чептай

Кенийската лекоатлетка Ирине Чептай демонстрира изключителен дух по време на маратона в Сидни, като сподели водата си с австралийския паралимпиец Майкъл Роджър. Роджър, който е роден без долната част на дясната си ръка, пропусна четири подкрепителни пункта, тъй като масите с напитки бяха разположени от дясната страна на трасето. Около 30-ия километър Чептай без колебание му подаде бутилката си, за да му помогне да продължи. Роджър финишира за 2:18:36 часа, подобрявайки собствения си световен рекорд в категория Т46, а благородният жест на Чептай остана като ярък символ на емпатия и солидарност в спорта.

Арманд Дуплантис и Емануил Каралис

Звездите в овчарския скок Арманд Дуплантис и Емануил Каралис заслужиха признание заради начина, по който съчетават ожесточеното спортно съперничество с истинско приятелство и взаимно уважение. Тяхната силна връзка пролича най-ясно на турнира от Диамантената лига в Цюрих, където Дуплантис постигна най-добър резултат в света на открито с 6.25 метра, а Каралис записа национален рекорд за Гърция с 6.20 метра. Въпреки че се съревновават на най-високо ниво, двамата доказаха, че амбицията за победа не трябва да бъде за сметка на колегиалността и другарството.

Бегачите герои от Бостънския маратон

След почти три часа на трасето и на метри преди финалната линия на маратона в Бостън, двама състезатели загърбиха преследването на лични рекорди, за да спасят изтощен опонент. Арън Бегс пръв се притече на помощ и вдигна от земята рухналия Аджай Харидасе. Към него веднага се присъедини и Робсън Де Оливейра, след което двамата подкрепиха Харидасе и му помогнаха да премине финала. Бегс се състезава за атлетическия клуб “Норт Даун“ в Северна Ирландия, откъдето го определиха като истински джентълмен и забележителен спортист, който никога не би подминал колега в беда.

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