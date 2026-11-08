Любопитни факти за европейската шампионка Ема Заплеталова

Словашката звезда Ема Заплеталова сътвори истинска сензация през изминалото лято, след като триумфира с европейската титла на 400 метра с препятствия и сложи край на тоталната хегемония на нидерландката Фемке Брьодерс-Бол. Ето десет ключови факта от кариерата и живота на новата кралица на дисциплината:

1. Исторически триумф в Бирмингам

Заплеталова грабна златния медал на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 година с впечатляващ резултат от 52.41 секунди. Този успех я превърна в първата жена от Словакия с титла от континентални шампионати на открито.

2. Едва втори европейски шампион за родината си

Победата ѝ има огромна историческа стойност за словашкия спорт. До този момент единственият лекоатлет от страната със злато от първенство на Стария континент бе състезателят по хвърляне на чук Либор Харфрайтаг, който спечели титлата през 2010 година.

3. Научен подход към тренировките

Ема изучава спортни науки и здраве в университета “Матей Бел“. Академичните ѝ познания ѝ помагат да разбере в детайли натоварванията, биомеханиката и възстановяването, нужни за постигане на върхови резултати в елитния спорт.

4. Пренебрегна офертите от САЩ

Въпреки отличните резултати още в девическа възраст и примамливите възможности да продължи развитието си в колежанската система на САЩ, Заплеталова предпочете да остане в родината си и да се обучава в университета в Банска Бистрица.



5. Тренировъчна база в Белгия

От есента на 2024 година словашката хърделистка се подготвя в Белгия под ръководството на треньора Брам Петерс, чиято методика дава видими резултати на пистата.

6. Специалисти от световна класа в щаба

Треньорът ѝ Брам Петерс е трупал опит редом до един от най-добрите наставници в света – Лоран Мьовли. Под ръководството на Мьовли тренират звезди като Фемке Брьодерс-Бол, Лике Клавер, Надин Висер, Лурдес Мануел и Атила Молнар.

7. Невероятен спринт на щафетата

Въпреки че отборът на Словакия не успя да се класира за финала на 4 по 400 метра, Заплеталова направи фурор. Тя даде най-бързото време от всички участнички в сериите и финала, преминавайки своя пост за изключителните 49.3 секунди.

8. Успехи още при подрастващите

Словачката направи своя дебют на европейско първенство за мъже и жени едва на 18-годишна възраст. Първото ѝ голямо международно отличие дойде през 2021 година в Талин, където стана европейска шампионка за девойки под 23 години с време 54.28 секунди.

9. Звезда извън пистата и национална рекордьорка

Освен че доминира на 400 метра с препятствия, тя държи национални рекорди на Словакия и на други дистанции. Стилът и харизмата ѝ бързо привлякоха медийното внимание, като тя вече украси кориците на редица популярни списания.

10. Завръщане сред най-добрите в историята

Пътят към златото в Бирмингам не бе лек. Заплеталова премина през тежък период, белязан от контузии, но показа изключителен характер. След като подобри личния си рекорд на 52.30 секунди, тя заслужено се изкачи в челото на европейските и световните вечни ранглисти.

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Снимки: Gettyimages