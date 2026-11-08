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Мохамед Абдилаахи се завръща на пистата през януари след контузия

  • 8 ное 2026 | 08:24
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Мохамед Абдилаахи се завръща на пистата през януари след контузия

Германският лекоатлет Мохамед Абдилаахи потвърди, че ще участва на турнира в зала Sparkassen в Дортмунд на 23 януари. Това състезание ще отбележи завръщането му на пистата след период на възстановяване от контузия.

През 2026 година Абдилаахи притежаваше най-добрите постижения в света на 3000 и 10 000 метра, но сезонът му бе прекъснат преждевременно през юли заради травма. Последното му участие бе в бягането на една миля на Диамантената лига в Лондон, където не успя да финишира.

В Дортмунд германецът ще се състезава на 1500 метра, където ще срещне норвежкия талант Хокон Мое Берг. През изминалата година младокът постави нов рекорд на турнира с време 3:34.02 минути.

Европейският шампион за юноши под 20 години на 1500 и 3000 метра Мое Берг притежава по-силен личен резултат в зала от германския си съперник, но тактическият опит на Абдилаахи предпоставя изключително интересна битка.

Домакините от Германия ще имат силно представителство и в сектора за скок на дължина чрез националната си шампионка Микаеле Асани. В надпреварата тя ще премери сили със сръбкинята Милица Гардашевич и нидерландската атлетка Паулин Хондема.

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