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Пуснаха в продажба първите билети за Диамантената лига през 2027 г.

  • 8 ное 2026 | 08:55
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Пуснаха в продажба първите билети за Диамантената лига през 2027 г.

Любителите на леката атлетика отново ще имат възможност да наблюдават на живо най-големите звезди на планетата на някои от най-емблематичните стадиони в рамките на Диамантената лига през 2027 година. Докато атлетите са се устремили към Световното първенство в Пекин в края на сезона, привържениците няма да имат нужда да пътуват до китайската столица, за да се насладят на лека атлетика от световна класа.

С общо 15 турнира, разпределени на четири континента, Диамантената лига ще предложи състезания от шампионски ранг на стадиони по цялото земно кълбо, където най-добрите в света ще търсят оптимална форма за медали на най-високото равнище.

Продажбата на пропуски вече стартира за пет от събитията на Диамантената лига за 2027 година, като останалите домакинства ще се присъединят през следващите седмици и месеци.

Към момента феновете могат да закупят билети за надпреварите в Осло (3 юни), Монако (9 юли), Лондон (17 юли), Силезия (15 август) и Брюксел (20 август).

Вече е налична и опция за регистрация за ранен достъп и новини около състезанието в Юджийн (3 юли), както и за големия финал на Диамантената лига в Цюрих (25-26 август). Билетите за турнира в Лозана (13 юли) пък ще бъдат пуснати в продажба на 10 март 2027 година.

Останалите турнири от веригата ще обявят информация за билетите своевременно.

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