БФЛА проведе работна среща с 80 клуба

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) проведе работна среща с представители на близо 80 лекоатлетически клуба от страната в парк-хотел „Витоша“ в София.

Президентът на федерацията Георги Павлов представи подробна информация за приходите през 2026 г. и разходването на средствата, като акцентът беше поставен върху прозрачността и ефективното управление на ресурсите.

По време на срещата бяха обсъдени дейността на комисиите по групи дисциплини, проекто календар за 2027 г., както и организационни въпроси, свързани с провеждането на състезания от страна на клубовете.

Срещата премина в дух на открит диалог и даде възможност на клубовете да поставят въпроси и да обсъдят предложения за подобряване на съвместната работа и развитието на българската лека атлетика.

В рамките на събитието Георги Павлов връчи почетен плакет на Атанас Запрянов Атанасов по повод наскоро отбелязания му 70-годишен юбилей. Павлов връчи и плакети на треньорката Петрана Чамова за нея и състезателя на троен скок Зинга Фирмино за шестото място на световното до 20 г в Юджийн.

Приятна изненада очакваше и самия президент на БФЛА. По повод навършените наскоро 50 години той получи специален фотоалбум, събрал ценни спомени и моменти от неговия живот в леката атлетика.

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