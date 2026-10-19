Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

БФЛА проведе работна среща с 80 клуба

  • 19 окт 2026 | 12:19
  • 129
  • 0
БФЛА проведе работна среща с 80 клуба

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) проведе работна среща с представители на близо 80 лекоатлетически клуба от страната в парк-хотел „Витоша“ в София.

Президентът на федерацията Георги Павлов представи подробна информация за приходите през 2026 г. и разходването на средствата, като акцентът беше поставен върху прозрачността и ефективното управление на ресурсите.

По време на срещата бяха обсъдени дейността на комисиите по групи дисциплини, проекто календар за 2027 г., както и организационни въпроси, свързани с провеждането на състезания от страна на клубовете.

Срещата премина в дух на открит диалог и даде възможност на клубовете да поставят въпроси и да обсъдят предложения за подобряване на съвместната работа и развитието на българската лека атлетика.

В рамките на събитието Георги Павлов връчи почетен плакет на Атанас Запрянов Атанасов по повод наскоро отбелязания му 70-годишен юбилей. Павлов връчи и плакети на треньорката Петрана Чамова за нея и състезателя на троен скок Зинга Фирмино за шестото място на световното до 20 г в Юджийн.

Приятна изненада очакваше и самия президент на БФЛА. По повод навършените наскоро 50 години той получи специален фотоалбум, събрал ценни спомени и моменти от неговия живот в леката атлетика.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Саръбоюков: Не е изключено да ме видите в няколко дисциплини

Саръбоюков: Не е изключено да ме видите в няколко дисциплини

  • 18 окт 2026 | 16:52
  • 1571
  • 1
БФЛА подкрепи кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта 2028

БФЛА подкрепи кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта 2028

  • 18 окт 2026 | 10:19
  • 926
  • 1
БФЛА дари на Перник проект за модерна лекоатлетическа писта

БФЛА дари на Перник проект за модерна лекоатлетическа писта

  • 16 окт 2026 | 18:30
  • 795
  • 1
За 26-и път Самоков ще бъде домакин на лекоатлетическия крос за Купа "Самоков"

За 26-и път Самоков ще бъде домакин на лекоатлетическия крос за Купа "Самоков"

  • 16 окт 2026 | 14:08
  • 710
  • 1
Виктория Ангелова е новият стипендиант на МОК за Лос Анджелис 2028

Виктория Ангелова е новият стипендиант на МОК за Лос Анджелис 2028

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 1017
  • 0
Откриват спортен комплекс "Осогово" в събота

Откриват спортен комплекс "Осогово" в събота

  • 15 окт 2026 | 12:09
  • 2091
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

  • 19 окт 2026 | 11:51
  • 2857
  • 8
Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

  • 19 окт 2026 | 12:09
  • 1938
  • 1
Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

  • 19 окт 2026 | 10:32
  • 5183
  • 5
Последни два мача за Купата

Последни два мача за Купата

  • 19 окт 2026 | 09:00
  • 75399
  • 16
Двама национали гостуват на Sportal.bg

Двама национали гостуват на Sportal.bg

  • 19 окт 2026 | 10:47
  • 1120
  • 1
Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

  • 18 окт 2026 | 21:46
  • 34830
  • 37