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Мирослав Косев: Не отстъпвахме по нищо на съперник от класата на ЦСКА

  • 18 окт 2026 | 19:49
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Старши треньорът на Несебър Мирослав Косев остана доволен от своя отбор, въпреки отпадането от турнира за Купата на България след загуба от носителя на трофея ЦСКА с 0:2. "Делфините" бяха близо до това да вкарат мача в продължения, но "армейците" стигнаха до победата с две късни попадения на Йоанис Питас (89') и Мохамед Брахими (90+6'),

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"Момчетата изиграха много солиден и зрял мач от първата до последната минута. Стояхме отлично тактически, бяхме организирани в защита и не отстъпвахме по нищо на съперник от класата на ЦСКА. За съжаление, в края на срещата малките детайли и ситуации решиха изхода на двубоя", коментира Косев пред официалния сайт на клуба.

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"Успехът в това представяне е на целия колектив - играчите дадоха всичко от себе си на терена. За нас този мач е показател, че сме на правилния път и можем да се противопоставим успешно на най-добрите. Взимаме позитивите и трупаме ценен опит, а от утре пренастройваме фокуса си изцяло към първенството", добави наставникът на Несебър.

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Снимки: Борислав Цветанов

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