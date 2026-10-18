Мирослав Косев: Не отстъпвахме по нищо на съперник от класата на ЦСКА

Старши треньорът на Несебър Мирослав Косев остана доволен от своя отбор, въпреки отпадането от турнира за Купата на България след загуба от носителя на трофея ЦСКА с 0:2. "Делфините" бяха близо до това да вкарат мача в продължения, но "армейците" стигнаха до победата с две късни попадения на Йоанис Питас (89') и Мохамед Брахими (90+6'),
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"Момчетата изиграха много солиден и зрял мач от първата до последната минута. Стояхме отлично тактически, бяхме организирани в защита и не отстъпвахме по нищо на съперник от класата на ЦСКА. За съжаление, в края на срещата малките детайли и ситуации решиха изхода на двубоя", коментира Косев пред официалния сайт на клуба.
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"Успехът в това представяне е на целия колектив - играчите дадоха всичко от себе си на терена. За нас този мач е показател, че сме на правилния път и можем да се противопоставим успешно на най-добрите. Взимаме позитивите и трупаме ценен опит, а от утре пренастройваме фокуса си изцяло към първенството", добави наставникът на Несебър.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Борислав Цветанов