Феновете на Ман Юнайтед няма да пият на стадиона в знак на протест към собствениците

Привържениците на Манчестър Юнайтед организират нова протестна акция срещу собствениците на клуба – семейство Глейзър и съсобственика Джим Ратклиф. Фенските организации призоваха всички зрители на двубоя с Астън Вила на „Олд Трафорд“ да не купуват алкохол от заведенията на стадиона, като по този начин ударят финансово ръководството на клуба. Освен бойкота на покупките, привържениците са призовани да носят зелени и златни артикули и да пуснат балони в същите цветове при излизането на футболистите за загрявката, както направиха това в предните два домакински двубоя.

Недоволството на феновете е насочено както срещу американското семейство Глейзър, което притежава клуба от 2005 година, така и срещу Ратклиф, който придоби миноритарен дял и пое контрола върху футболните операции. Сред основните причини за протестите са дълговете на клуба, отношението към привържениците, спадът в стандартите на управление.

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Предвидена е и още една акция – част от привържениците обмислят да напуснат стадиона в 21-вата минута, символизирайки 21-те години управление на семейство Глейзър. Това е поредната демонстрация след двубоя с Рома в Шампионската лига, когато фенове хвърлиха тенис топки на терена, а над 4000 зелени и златни балона бяха пуснати от трибуните. Тогава срещата бе временно прекъсната, а трима души бяха арестувани заради хвърлянето на предмети на игрището.

Допълнително напрежение създава и слабото представяне на отбора през сезона. Преди срещата с Астън Вила Манчестър Юнайтед се намира на 17-о място в Премиър лийг, а позицията на мениджъра Майкъл Карик е поставена под сериозно напрежение. При поражение от бирмингамци той почти сигурно ще бъде уволнен. Така протестът срещу собствениците се превръща в поредния знак за дълбокото недоволство около състоянието на клуба.

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Снимки: Gettyimages