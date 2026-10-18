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Ива Дудова и Екзаджъбашъ изпуснаха Вакъфбанк в дербито на Турция пред Мони Николов

  • 18 окт 2026 | 21:27
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Ива Дудова и Екзаджъбашъ изпуснаха Вакъфбанк в дербито на Турция пред Мони Николов

Националката Ива Дудова и грандът Екзаджъбашъ Перон (Истанбул) изпуснаха страхотна възможност да запишат 4-а поредна победа за сезона в турската Султанлар лига. Воденият от Джулио Бреголи поведе с 2:0, но в крайна сметка падна много тежко с 2:3 (25:14, 25:18, 18:25, 22:25, 9:15) от Вакъфбанк (Истанбул) в голямото дерби на 4-ия кръг, игран тази вечер пред около 4000 зрители.

Така Екзаджъбашъ е на второ място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 9 точки, а Вакъфбанк е начело с 4 победи от 4 мача и 11 точки. В следващия 5-и кръг за Дудова и съотборничките й предстои ново дерби, този път срещу Фенербахче Медикана. Сблъсъкът е в неделя (25 октомври) от 18,00 часа българско време.

Срещата беше изгледана на живо от разпределителят на България Симеон Николов, който бе дошъл специално от Италия заради своята приятелка Александра Ужелац.

Ива Дудова влезе за кратко като резерва във втория гейм като се отчете само с една единствена неуспешна атака.

Най-резултатна за Екзаджъбашъ стана Екатерина Антропова с 26 точки (1 блок, 4 аса и 37% ефективност в атака - +17). Ебрар Каракурт добави 20, Александра Ужелац се отчете с 14 точки, но и това не помогна за успеха.

За Вакъфбанк Тияна Бошкович (1 блок, 1 ас и 49% ефективност в атака - +18) и Марина Маркова (3 блока, 1 ас, 41% ефективност в атака и 51% позитивно посрещане - +12) реализираха по 23 точки за победата.

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