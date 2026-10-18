Анания Димитрова спечели турнира "Големият приз"

Анания Димитрова от клуб Левски спечели титлата при жените в категория Елит в третото издание на турнира по художествена гимнастика "Големият Приз", организиран от "синия" клуб.

Сребърното отличие заслужи нейната съотборничка Иванина Иванска, а бронзовият медал стана притежание на Алина Карайван от Левски-Триадица.

Стилияна Николова и клуб Terranuova стъпиха на върха в кръга от италианската Serie A2

Наградата "Големият приз" бе присъдена на Евелина Ананиева – личен треньор на победителката Анания Димитрова.

При девойките старша възраст в категория Елит шампионка стана националната състезателка Радина Стоянова, която представи новите си съчетания с лента и бухалки. Среброто остана за Йоана Василева от Левски-Триадица, а бронзовото отличие взе представителката на домакините Божидара Миткова.

Ясен е националният отбор по художествена гимнастика за 2027

Силно представяне в категория Б записаха гимнастичките на клуб Нюанс НСА, ръководен от доц. д-р Мария Гатева. Състезателките на клуба, базиран в Националната спортна академия Васил Левски, взеха три титли.

При жените първото място зае Нора Скерлева, а в категория девойки старша възраст подиумът бе изцяло за представителките на Нюанс НСА. Шампионка стана Светла Иванова, следвана от Теодора Денкова и Весела Иванова.

Трите гимнастички бяха наградени от световната и двукратна европейска шампионка с ансамбъла на България Рейчъл Стоянов.

При девойките младша възраст победителка е Лили Савова, също представителка на клуб Нюанс НСА.

В турнира участваха над 400 гимнастички от пет държави.

Снимка: БФХГ

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google