Стилияна Николова и клуб Terranuova стъпиха на върха в кръга от италианската Serie A2

Стилияна Николова и клуб Terranuova стъпиха на върха в кръга от италианската Serie A2 по художествена гимнастика, след като събраха 100.600 точки и заслужиха златните медали.

Българската шампионка имаше ключова роля за успеха, след като получи 28.050 точки на лента - най-високата оценка в състава на победителите.

На шампионата участваха още две българки. Ева Брезалиева донесе 27.400 точки на обръч за Eurogymnica Torino, който завърши на осма позиция с общ сбор 96.450, а Деа Емилова представи своята композиция бухалки за Gymnasium Gravina, получи 21.600 точки, като тимът ѝ се нареди 11-и с 91.500.

В Serie A1 ще участва Яница Динева с обръч за Ginnastica Moderna Legnano по-късно тази вечер.

В италианския шампионат през този сезон са заявени още две български гимнастички - Сияна Алекова за Ginnastica Opera Roma и Анастасия Калева за PGS Auxilium Genova, които няма да играят в първия кръг.

Сезон 2026 идва с промени във формата. Предвидени са четири кръга, а сред новостите е допълнителното съчетание „Жокер“. След редовния сезон най-добрите шест отбора в Serie A1 ще продължат към финалната шестица, където ще бъде определен шампионът на Италия.

Действащ първенец е Raffaello Motto Viareggio, който и тази година разчита на олимпийската шампионка Даря Варфоломеев.

Следващите кръгове са в Биела, Ливорно и Бергамо, където в края на ноември ще се проведат и финалите.

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