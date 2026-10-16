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Ясен е националният отбор по художествена гимнастика за 2027

  • 16 окт 2026 | 18:27
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Ясен е националният отбор по художествена гимнастика за 2027

Управителният съвет на Българска федерация по художествена гимнастика утвърди предложението на старши треньора на националния отбор жени (индивидуално) Бранимира Маркова за състава за 2027 година.

В тима влизат десет гимнастички, които са на централизирана и на децентрализирана подготовка.

Две титли и два бронзови медала за България при девойки младша възраст на Балканиадата по художествена гимнастика в Истанбул
Две титли и два бронзови медала за България при девойки младша възраст на Балканиадата по художествена гимнастика в Истанбул

Състав на националния отбор:
1. Стилияна Николова - централизирана подготовка
2. Ева Брезалиева - централизирана подготовка
3. Яница Динева - централизирана подготовка
4. Деа Емилова - централизирана подготовка
5. Сияна Алекова - централизирана подготовка6
. Анастасия Калева - централизирана подготовка
7. Антоанета Цанкова - централизирана подготовка
8. Дара Стоянова - децентрализирана подготовка
9. Олександра Шалуева - децентрализирана подготовка
10. Алекса Рашева - децентрализирана подготовка

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