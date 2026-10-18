Селта надви Алавес след силно второ полувреме, бранител бе големият герой

Селта записа втори успех в Ла Лига и победи с 2:1 Алавес в мач от 9-тия кръг на първенството. Бранителят Хави Родригес бе големият герой за галисийци, след като първо асистира за попадението на Феран Жутгла (53’), а след това и се разписа след впечатляващ индивидуален рейд (71’). Гостите пък с красив гол на Уго Новоа (87') се върнаха в мача, а впоследствие стражът на домакините Йонуц Раду направи две добри спасявания и запази трите точки за тима си.

Така Селта вече е с две победи в последните си три мача и вече е с 11 точки - колкото е и Алавес, като двата отбора заемат съответно 7-а и 8-а позиция в класирането. Тимът от Витория обаче тотално затъна след отличния си старт и има само точка в последните си вече пет мача.

След нулева първа част Селта излезе пределно мотивиран и малко след почивката откри. С чудесен извеждащ пас Хави Родригес изведе Феран Жутгла, който останал очи в очи с Антонио Сивера не сгреши - 1:0 в 53-ата минута. В 71-ата минута пък галисийци удвоиха аванса си. Родригес този път се разписа, след като се включи в атака, преодоля впечатляващо отбраната на гостите и прати майсторски топката в далечния ъгъл на Сивера - 2:0.

Os que nunca se renden ✊🩵 https://t.co/7amu26J1Nu — Celta (@RCCelta) October 18, 2026

Алавес все пак успя да върне едно попадение в 87-ата минута. Той бе изработен от две резерви, след като бившият нападател на Реал Мадрид Мариано Диас намери в наказателното поле влезлия от пейката Уго Новоа, който финтира противник и с красив изстрел и с помощта на горната греда намали - 2:1. В последните секунди на двубоя Алавес имаше две златни възможности да изравни, но румънският страж на домакините Йонуц Раду, който с две феноменални намеси спаси опасните удари с глава на Лукас Бойе и Науел Теналия.

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Снимки: Gettyimages