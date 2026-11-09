Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо

Фабрегас призна превъзходството на Интер

  • 9 ное 2026 | 05:10
  • 379
  • 0

Треньорът на Комо Сеск Фабрегас призна без колебание класата на съперника след поражението с 0:2 от Интер. Испанският наставник подчерта, че „нерадзурите“ разполагат с несравнимо по-голям опит в подобни дербита и са най-добрият отбор в Европа при бърз преход от защита в нападение.

„Не започнахме мача по най-добрия начин, допуснахме няколко неточности и ни липсваше нужната увереност. Трябва да поздравим Интер, тъй като те бяха значително по-добрият отбор на терена. За нас това е различен път от обичайния, играейки на всеки три дни. Искам да благодаря на момчетата за усилията, които положиха досега", каза Фабрегас.

Интер за пореден път подчини Комо и се доближи до Лацио
Интер за пореден път подчини Комо и се доближи до Лацио

Интер напълно заслужи успеха, длъжни сме да им стиснем ръцете и да гледаме напред. Изискванията непрекъснато се увеличават и ние трябва да продължим да работим в тази посока. Не търся извинения - футболът е такъв и треньорът трябва да се адаптира. Моя отговорност е да намирам правилните решения", обясни бившият испански национал.

Фабрегас обърна внимание и на тактическите проблеми и грешките в собствената половина:

Киву: Играхме великолепно, но винаги има какво да се подобрява
Киву: Играхме великолепно, но винаги има какво да се подобрява

„Разполагахме само с двама вътрешни халфове, затова опитах да помогна чрез включването на Смолчич. Начинът, по който допуснахме поражението, боли, най-вече заради лековато загубените топки. Това разколебава увереността, тъй като Интер е изключително опасен в преходна фаза - те са най-силният тим в Европа в този елемент.“

Интер е сред най-добрите състави при контраатаки и статични положения. Направиха 13 тактически нарушения и ги извършиха много прецизно, тъй като не получиха нито едно официално предупреждение. В такива срещи самото нарушаване на ритъма оказва огромно влияние. Подобни детайли показват натрупания им опит, какъвто на нас все още ни липсва", добави Фабрегас.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Важна намеса на Пламен Андреев помогна за четвъртата поредна победа на Дебрецен

Важна намеса на Пламен Андреев помогна за четвъртата поредна победа на Дебрецен

  • 9 ное 2026 | 06:54
  • 506
  • 0
Ваноли: Трябва да сме ядосани, че изпуснахме победата

Ваноли: Трябва да сме ядосани, че изпуснахме победата

  • 9 ное 2026 | 06:12
  • 487
  • 0
Бенфика сломи отбора на Чернев в последните минути, Порто продължава без грешка

Бенфика сломи отбора на Чернев в последните минути, Порто продължава без грешка

  • 9 ное 2026 | 04:47
  • 255
  • 0
Киву: Играхме великолепно, но винаги има какво да се подобрява

Киву: Играхме великолепно, но винаги има какво да се подобрява

  • 9 ное 2026 | 04:23
  • 301
  • 0
Стефан Велков с асистенция при изненадващо равенство на Сьонерюск

Стефан Велков с асистенция при изненадващо равенство на Сьонерюск

  • 9 ное 2026 | 04:04
  • 512
  • 0
Селтик измъкна трудна победа, Хартс претърпя тежък разгром у дома

Селтик измъкна трудна победа, Хартс претърпя тежък разгром у дома

  • 9 ное 2026 | 03:47
  • 481
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

  • 8 ное 2026 | 18:56
  • 211554
  • 1715
Барса спази традицията, обърна Атлетико и се укрепи на върха в Ла Лига

Барса спази традицията, обърна Атлетико и се укрепи на върха в Ла Лига

  • 8 ное 2026 | 23:55
  • 18164
  • 99
Андрей Кръстев с нова суха мрежа за Сампдория, в Италия го засипаха с похвали

Андрей Кръстев с нова суха мрежа за Сампдория, в Италия го засипаха с похвали

  • 9 ное 2026 | 03:25
  • 1831
  • 0
Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

  • 8 ное 2026 | 19:54
  • 32680
  • 215
Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

  • 8 ное 2026 | 19:27
  • 25115
  • 55
Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

Гран При на Сао Пауло: Страхотна победа на Норис, световна титла за Мерцедес!

  • 8 ное 2026 | 20:50
  • 16738
  • 5