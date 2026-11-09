Фабрегас призна превъзходството на Интер

Треньорът на Комо Сеск Фабрегас призна без колебание класата на съперника след поражението с 0:2 от Интер. Испанският наставник подчерта, че „нерадзурите“ разполагат с несравнимо по-голям опит в подобни дербита и са най-добрият отбор в Европа при бърз преход от защита в нападение.

„Не започнахме мача по най-добрия начин, допуснахме няколко неточности и ни липсваше нужната увереност. Трябва да поздравим Интер, тъй като те бяха значително по-добрият отбор на терена. За нас това е различен път от обичайния, играейки на всеки три дни. Искам да благодаря на момчетата за усилията, които положиха досега", каза Фабрегас.

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„Интер напълно заслужи успеха, длъжни сме да им стиснем ръцете и да гледаме напред. Изискванията непрекъснато се увеличават и ние трябва да продължим да работим в тази посока. Не търся извинения - футболът е такъв и треньорът трябва да се адаптира. Моя отговорност е да намирам правилните решения", обясни бившият испански национал.

Фабрегас обърна внимание и на тактическите проблеми и грешките в собствената половина:

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„Разполагахме само с двама вътрешни халфове, затова опитах да помогна чрез включването на Смолчич. Начинът, по който допуснахме поражението, боли, най-вече заради лековато загубените топки. Това разколебава увереността, тъй като Интер е изключително опасен в преходна фаза - те са най-силният тим в Европа в този елемент.“

„Интер е сред най-добрите състави при контраатаки и статични положения. Направиха 13 тактически нарушения и ги извършиха много прецизно, тъй като не получиха нито едно официално предупреждение. В такива срещи самото нарушаване на ритъма оказва огромно влияние. Подобни детайли показват натрупания им опит, какъвто на нас все още ни липсва", добави Фабрегас.

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Снимки: Gettyimages