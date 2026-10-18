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Саръбоюков: Не е изключено да ме видите в няколко дисциплини

  • 18 окт 2026 | 16:52
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Саръбоюков: Не е изключено да ме видите в няколко дисциплини

Лекоатлетът Божидар Саръбоюков започна подготовка за новия сезон и е окрилен да подобри личните си постижения. Българският национал в скока на дължина бе избран за Атлет №1 на Балканския полуостров.

"Започнах подготовка в Анталия. Всяко начало е доста тежко. Никак не е лесно. Отново трябва да се подготвям за зимния сезон. Радвам се, че започнах подготовка тук. Това е най-доброто място за едно ново начало. През последните една-две години доказваме, че имаме място на европейската и световната сцена. Нещата вървят доста добре. Има доста подрастващи таланти. Смятам, че сме на доста крехка възраст - 24-25 години. Надявам се останалите да имат едно наум за нас българите", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Талантът от Харманли посочи плановете си за новия сезон.

"Искам отново да направя постоянен сезон и личен резултат, национален рекорд. Този сезон беше изключително успешен. Не е изключено да ме видите в няколко дисциплини. Подготовката ми е изцяло за дълъг скок", добави лекоатлетът.

През 2027 г. Саръбоюков ще защитава европейската титла в зала във Валенсия.

"Не мога да кажа, че ще я защитавам като фаворит. Има доста време до началото на зимния сезон. Тази година европейският дълъг скок бе най-силният в света. Сезонът в зала ще бъде доста силен", допълни състезателят на Димитър Карамфилов.

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