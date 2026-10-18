Българин спечели световна титла по сумо

Симеон Станокович (105 кг) е световен шампион по сумо. Българинът победи на полуфинал Сулде Донгак (Киргизстан). В спор за златото Станкович надделя над Марсел Горица (Унгария).

Симеон Станоквич е борец в класически стил, който през последните години се превърна в един от водещите български сумисти.

През миналата година той остана със сребро на световното първенство.

Това е първа световна титла за България от 16 години насам. За последно Стилиян Георгиев триумфира със златото през 2010-а във Варшава.

Михаела Христова (65 кг) спечели бронзов медал. Тя победи в битката за отличие Елза Казаш (Унг).

Анна Методиева (73 кг) достигна до битката за третото място, но отстъпи на Рике Буге (Нор).

Станислава Атанасова (80 кг) достигна до полуфинал, където отстъпи на Пин-Сун Чиан (Тайпе). В спор за бронзовия медал българката се наложи над съперничка от Полша.

Габриела Спасова (60 кг) също завърши трета при девойките до 18 кг.

Другите наши представители при мъжете Пресиян Михов (85 кг) и Иван Благоев (100 кг) не успяха да стигнат до битката за отличията.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google