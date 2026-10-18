Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА с два гола в последните минути на битката срещу Несебър - коментирайте с Адалберт Зафиров
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Българин спечели световна титла по сумо

  • 18 окт 2026 | 16:38
  • 454
  • 0
Българин спечели световна титла по сумо

Симеон Станокович (105 кг) е световен шампион по сумо. Българинът победи на полуфинал Сулде Донгак (Киргизстан). В спор за златото Станкович надделя над Марсел Горица (Унгария).

Симеон Станоквич е борец в класически стил, който през последните години се превърна в един от водещите български сумисти. 

През миналата година той остана със сребро на световното първенство.

Това е първа световна титла за България от 16 години насам. За последно Стилиян Георгиев триумфира със златото през 2010-а във Варшава.

Михаела Христова (65 кг) спечели бронзов медал. Тя победи в битката за отличие Елза Казаш (Унг).

Анна Методиева (73 кг) достигна до битката за третото място, но отстъпи на Рике Буге (Нор).

Станислава Атанасова (80 кг) достигна до полуфинал, където отстъпи на Пин-Сун Чиан (Тайпе). В спор за бронзовия медал българката се наложи над съперничка от Полша.

Габриела Спасова (60 кг) също завърши трета при девойките до 18 кг.

Другите наши представители при мъжете Пресиян Михов (85 кг) и Иван Благоев (100 кг) не успяха да стигнат до битката за отличията.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Двама българи на ринга в Будва днес

Двама българи на ринга в Будва днес

  • 18 окт 2026 | 13:08
  • 459
  • 0
Торонто приема събитие на UFC след три години пауза

Торонто приема събитие на UFC след три години пауза

  • 18 окт 2026 | 12:39
  • 488
  • 0
Хъргович се закани да нокаутира Дюбоа в реванша

Хъргович се закани да нокаутира Дюбоа в реванша

  • 18 окт 2026 | 11:18
  • 1011
  • 0
Теодор Христов срещу перспективен мароканец на ринга на GLORY

Теодор Христов срещу перспективен мароканец на ринга на GLORY

  • 18 окт 2026 | 11:06
  • 2842
  • 0
Какво предстои в тежка категория след впечатляващия успех на Даниел Дюбоа?

Какво предстои в тежка категория след впечатляващия успех на Даниел Дюбоа?

  • 18 окт 2026 | 11:01
  • 4795
  • 0
Дебютант в UFC впечатли с нокаут за 27 секунди

Дебютант в UFC впечатли с нокаут за 27 секунди

  • 18 окт 2026 | 10:20
  • 1097
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

  • 18 окт 2026 | 16:57
  • 55995
  • 0
11-те на Спартак (Плевен) и Левски, Петко Христов с дебют за "сините"

11-те на Спартак (Плевен) и Левски, Петко Христов с дебют за "сините"

  • 18 окт 2026 | 16:47
  • 6865
  • 0
Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

  • 18 окт 2026 | 14:05
  • 27358
  • 0
Лийдс 1:1 Ман Юнайтед, Калвърт-Люин изравни

Лийдс 1:1 Ман Юнайтед, Калвърт-Люин изравни

  • 18 окт 2026 | 15:59
  • 4673
  • 0
Купата на България на живо: дотук ден без изненади

Купата на България на живо: дотук ден без изненади

  • 18 окт 2026 | 17:10
  • 65546
  • 0
Левски и Нефтохимик излизат в спор за WINBET Суперкупа 2026

Левски и Нефтохимик излизат в спор за WINBET Суперкупа 2026

  • 18 окт 2026 | 15:24
  • 2021
  • 0