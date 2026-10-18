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Шоу на Михал Шалаха в Белхатов: 23 точки на центъра изведоха СКРА до успeх над Трефъл Гданск

  • 18 окт 2026 | 15:53
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Шоу на Михал Шалаха в Белхатов: 23 точки на центъра изведоха СКРА до успeх над Трефъл Гданск

Феноменално представяне на централния блокировач Михал Шалаха бе в основата на важния домакински триумф на ПГЕ ГиЕК Скра Белхатов над Енерга Трефъл Гданск с 3:1. Гостите се бориха до самия край, за да пратят срещата в тайбрек, но драматичната битка в четвъртия гейм бе решена с ас на Алан Соуза при 31:29.

Двубои, в които състезател на поста централен блокировач записва над 20 точки, са абсолютна рядкост. Рекордът в шампионата на Таурон Лигата за тази позиция принадлежи на Матеуш Биениек, който реализира 26 точки за Алурон ЦМЦ Варта Заверче при победата с 3:1 над ГКС Катовице през сезон 2023/2024. Тогава той подобри с една точка постижението на Сречко Лисинац, поставено шест години по-рано за Скра Белхатов срещу Индикпол АЗС Олщин в петгеймов мач.

С постижението си Шалаха изравни своя личен рекорд за резултатност. Интересното е, че предишния си подобен връх той достига по принуда в ролята на диагонал в петгеймов сблъсък между АЗС Ченстохова и ГКС Катовице.

Индивидуалният рецитал на Шалаха обаче нямаше да бъде достатъчен без хладнокръвието на целия тим на Скра в решителните моменти. В първата част домакините водеха с 20:16, но допуснаха съперникът да намали разликата, преди Алан Соуза да затвори гейма при втория сетбол за 25:23. Бразилският диагонал сложи точка и на целия двубой с директна точка от сервис. Преди това тимът от Гданск имаше преднина в заключителните разигравания на четвъртия сет и пропусна две възможности да вкара мача в пета част. Волейболистите на Скра не се огънаха при 21:22, отразиха опасностите и при петия си мачбол стигнаха до крайния успех.

За най-полезен състезател (МВП) в двубоя бе определен Михал Шалаха, а наградата за „Ред Бул Супер Ас“ отиде при Зухейр Ел Грауи за сервис със скорост от 105 км/ч.

ПГЕ ГиЕК Скра Белхатов – Енерга Трефъл Гданск 3:1 (25:23, 19:25, 25:18, 31:29)

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