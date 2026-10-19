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Пламен Андреев отново блести в Унгария

  • 19 окт 2026 | 02:22
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Пламен Андреев отново блести в Унгария

Пламен Андреев изигра поредния си силен мач за Дебрецен. След като преди седмица имаше осоновна заслуга за равенството срещу Ференцварош (1:1), снощи българинът демонстрира класа и в домакинството на Залаегерсег, спечелено с 3:0. Бившият страж на Левски на няколко пъти отчая нападателите на гостите и получи най-висока оценка за представянето си, заедно с единия от голмайсторите Акош Сендрей.

В иначе скучното първо полувреме Андреев изправи на нокти феновете на домакините, като финтира пред наказателното поле бившия нападател на Черно море и Лудогорец Матеус Машадо. В края на първата част Сендрей засече с глава центриране от десния фланг и откри в полза на Дебрецен.

Второто попадение за домакините отбеляза Сохан Балдони в 62-рата минута след пробив и отлично подаване на току-що появилия се от пейката Доминик Кочиш. Комбинация между двамата завърши с още един гол на Балодни в добавеното време за крайното 3:0.

В класирането Дебрецен е на 7-о място с актив от 13 точки. Залаегерсег пък остана на предпоследната 11-та позиция с 9 пункта.

Тонислав Йорданов остана резерва за Кишварда при домакинското равенство срещу гранда Ференцварош. Шома Новотни пропусна дузпа за Кишварда в началото, но Богдан Мелник изведе тима си напред в 32-рата минута. Гостите от Будапеща стигнаха само до изравнителен гол, дело на Калъм О'Дауда в 75-ата минута.

Третото поредно равенство в първенството попречи на Фради да излезе на трето място в подреждането. Съставът на Балаж Борбели е 6-и с 14 точки, а начело е Академия Пушкаш с 21.

Снимки: nemzetisport.hu

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