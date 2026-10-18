Зверев надминал собствените си очаквания в Шанхай

Вторият в световната ранглиста Александър Зверев заяви, че е „надминал собствените си очаквания“, достигайки до полуфиналите на Мастърса в Шанхай, въпреки умората, причинена от натоварения му състезателен график. 29-годишният германец, поставен под номер едно в схемата, отпадна на полуфиналите в събота, след като испанецът Алехандро Давидович Фокина поднесе изненада и го победи с 5:7, 6:4, 6:3. Това беше едва втората победа на Давидович Фокина в осемте му срещи със Зверев.

Германецът, който вече си е гарантирал, че ще завърши сезона като номер едно в света, имаше много малко възможности за почивка между US Open, Laver Cup и турнирите в Пекин и Шанхай.

„Чувствам, че в известен смисъл дори надминах собствените си очаквания тази седмица, като се има предвид колко много тенис изиграх“, заяви Зверев. „Пристигнах на турнира с лека контузия и натрупана умора, така че приемам спокойно загубата от съперник като него днес.“

Фокина изненадващо спря похода на Зверев в Шанхай

Зверев многократно изпитваше затруднения от форхенд страната си. Той допусна първия си пробив в мача след великолепен минаващ удар от бекхенд в движение на Давидович Фокина, с който испанецът изпрати полуфинала в решителен трети сет.

Зверев отново загуби подаването си и изостана с 0:2 в третата част, след което така и не успя да си върне контрола върху двубоя. По този начин поставеният под номер 25 Давидович Фокина се класира за първия си финал от сериите Мастърс от 2022 година насам.

След като не успя да повтори представянето си от четвъртфинала, когато победи Алекс де Минор в два сета, Зверев призна, че изпитва затруднения още от победата си над Александър Бублик в четвъртия кръг, когато се наложи да играе тайбрек в решителния трети сет.

„Първо, аз не съм робот, а човешко същество. Уморявам се“, заяви Зверев. „След US Open имах общо само един почивен ден. Мисля, че изиграх много тенис, което е много, много положително, защото означава, че съм се представял добре. Смятам, че дори тук имах трудни мачове. Лично аз чувствам, че след двубоя с Бублик играя без обичайната си енергия, защото силите ми започнаха да се изчерпват. Изиграх феноменален мач срещу Алекс де Минор, но днес бях без енергия. Дори в първия сет, въпреки че го спечелих, бях по-отпуснат, не реагирах достатъчно добре. Посрещах доста слабо.

Всички сме човешки същества, дори най-добрите тенисисти в света.“

Поражението на полуфиналите е разочароващо изключение в иначе блестящия сезон на Зверев, който спечели първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“ през юни, а през септември триумфира и с втора на US Open.

На финала в неделя Давидович Фокина ще се изправи срещу своя сънародник Рафаел Жодар.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google