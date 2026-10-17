Фокина изненадващо спря похода на Зверев в Шанхай

Алехандро Давидович Фокина шокира водача в схемата Александър Зверев в събота на „Мастърс“-а в Шанхай и записа една от най-големите победи в кариерата си. Испанецът осъществи обрат за успех с 5:7, 6:4, 6:3 във вълнуващ двубой и се класира за втория си финал в турнир от сериите „Мастърс“.

След като загуби оспорвания първи сет, 27-годишният тенисист запази позитивната си нагласа и успя да обърне развоя на срещата. Динамичен и енергичен в разиграванията от основната линия, Давидович Фокина изравни сетовете със страховит минаващ удар от бекхенд в движение, който вдигна публиката на централния корт на крака. След това испанецът се възползва от двойна грешка на Зверев в началото на третия сет, а до края игра агресивно и впечатли със сервиса си. Така след два часа и шест минути той постигна шестата си победа срещу съперник от топ 5 и първа за сезона.

„Резултатът няма значение, мисля единствено за всяка следваща топка“, заяви Давидович Фокина в интервюто си на корта. „Знаех, че ако остана в мача през цялото време, ще получа поне един шанс, и се възползвах от него във втория сет. В третия мисля, че бях по-добре физически. Ранният пробив ми даде много сили. Съсредоточих се единствено върху играта, без да мисля за резултата, и се наслаждавах.“

FOKI IS A SHANGHAI FINALIST 😤 @alexdavidovich1 cooks a comeback 5-7 6-4 6-3 to beat Zverev for a spot in the final! #RolexShanghaiMasters https://t.co/x6Ny68YlKl — Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2026

Давидович Фокина вкара 82 процента от първите си сервиси срещу Зверев и често печелеше предимство с начални удари по диагонала към форхенда на германеца. Испанецът игра освободено от основната линия и непрекъснато търсеше възможности да атакува с форхенд, като вече има две победи и шест загуби в преките им срещи. След като пропусна два мачбола при сервис на Зверев и преднина от 5:2, поставеният под №25 запази самообладание и затвори двубоя на собствен начален удар, след което даде воля на емоциите си.

Давидович Фокина вече има девет поредни победи в Китай, след като миналия месец спечели втората си титла на ниво ATP на турнира от категория ATP 250 в Чънду. По време на драматичния си поход в Шанхай той победи още Франсис Тиафо и Хуберт Хуркач след тайбрек в третия сет, като в срещата от третия кръг срещу Тиафо спаси и мачбол. Испанецът се изкачва с 11 места до №15 в световната ранглиста на живо.

В неделя Давидович Фокина ще играе във втория си финал от сериите „Мастърс“, след като през 2022 година загуби спора за титлата в Монте Карло от Стефанос Циципас. Той пристигна в Шанхай като №26 в световната ранглиста и е четвъртият най-ниско класиран финалист в историята на турнира. В двубоя за трофея ще срещне Даниил Медведев или Рафаел Ходар.

The smile says it all 🤩 The moment Alejandro Davidovich Fokina knocked out the No. 1 seed to reach his second Masters 1000 final. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/5grd9NgmIV — ATP Tour (@atptour) October 17, 2026

„В крайна сметка не е лесно, когато си извън корта и имаш много време за размисъл“, каза Давидович Фокина, който пропусна северноамериканските турнири на твърди кортове през август заради контузия. „Ние сме големи привилегировани да бъдем тук и да практикуваме този спорт. Този период ми даде много време да обмисля какво искам да правя с бъдещето си.“

Зверев, който тази година спечели „Ролан Гарос“ и US Open, си гарантира в Шанхай първото място в световната ранглиста в края на сезона. 29-годишният германец се опитваше да достигне до втория си финал от сериите „Мастърс“ 1000 за годината, след като загуби от Яник Синер в Мадрид.

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