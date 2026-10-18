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Черно море записа втори успех в НБЛ

  • 18 окт 2026 | 20:16
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Черно море записа втори успех в НБЛ

Черно море Navibulgar спечели втора победа от началото на сезона в НБЛ. В първия си домакински мач за сезона варненският тим надделя над Ямбол с 97:67. Гостите са с две поражения.

Домакините започнаха отлична срещата и поведоха със 7:1 за малко повече от 2 минути игра. Играчите на Черно море Navibulgar продължиха с добрите си прояви в защита и атака и след почти 4 минути игра преднината им стана 10 точки при 13:3. В края на периода Ямбол успя да намали леко изоставането си до 7 точки – 12:19. В началото на втората четвърт играта бе малко по равностойна, а гостите успяха на намалят изоставането си до 5 точки с кош на Джошуа Тейлър малко над 4 минути преди полувремето при 26:31. Последваха много силни заключителни на втория период минути за домакините, които вкараха 16 срещу 5 точки и на полувремето водеха с 47:31.

След две малко повече от 2 минути игра след почивката домакините с тройка на Къртис Джоунс поведе с 52:35. Последва много слаба игра на варненския тим в атака, което позволи на Ямбол да стопи пасива си, след като тимът реализира 11 поредни точки – 46:52. Три минути преди края на третия период Черно море Navibulgar отново поведе с двуцифрен резултат – 58:46. Преди последната част резултатът бе 67:50 за домакините. В началото на последната част Черно море Navibulgar поведе с 25 точки и на практика реши изхода от мача. Варненският тим спечели с 87:61.

Среща от 2-ия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ):

Черно море Navibulgar – Ямбол 87:61 (19:12, 28:19, 20:19, 20:11)

Зала „Конгресна“, Дворец на културата и спорта;

Зрители - 1000;

Съдии – Серафим Петров, Петър Петров и Вилислав Гатев;

Най-резултатни: Реми Абел 22 т., Къртис Джоунс 18 т. (Черно море Navibulgar); Джейлан Йънг 14 т., Берк Мехмед 12 т. (Ямбол);

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