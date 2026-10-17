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Левски София без проблеми срещу новака ВАСК

  • 17 окт 2026 | 20:15
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Левски София без проблеми срещу новака ВАСК

Волейболистките на Левски София започнаха с победа новия сезон в женската Demax+ Суперлига. Момичетата на Драган Нешич се наложиха лесно като гости на новака ВАСК с 3:0 (25:9, 25:15, 25:12) в мач от първия кръг на шампионата.

Във втория кръг "сините" ще играят със Славия, а ВАСК ще гостуват на Драгоман.

Волейболистките на Левски спечелиха категорично и трите части, но бяха най-убедителни в първата, в която резултатът беше 25:9. Срещата продължи по-малко от час.

Най-резултатна за успеха на Левски бе лятното попълнение Джоана Алкантара. Състезателката на поста диагонал от Доминиканската република реализира 16 точки (5 аса, 3 блока) за победата. Центърът Елена Коларова добави 10 точки, като цели 7 от тях дойдоха след блокади.

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