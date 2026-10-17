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Найден Найденов: Сигурността и синхрона все още ги нямаме

  • 17 окт 2026 | 18:45
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Наставникът на Локомитив Авиа (Пловдив) Найден Найденов призна след загубата от шампиона Левски София с 0:3 гейма в първия полуфинал на WINBET Суперкупа на България 2026, че сигурността и синхрона в играта все още ги нямат.

Левски е първият финалист на WINBET Суперкупа 2026
Левски е първият финалист на WINBET Суперкупа 2026

"Сигурността и синхрона все още ги нямаме. Играем добре, но в ситуации, които следва да сме много съсредоточени, не успяваме да покажем добра сработка. Все още не можем да бъдем на това ниво, на което ми се иска на посрещане", сподели Найденов.

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Снимки: Борислав Трошев

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