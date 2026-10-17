Левски срещу Локомотив в първия полуфинал на WINBET Суперкупа 2026

Първият голям сблъсък за сезона в българския мъжки волейбол е тук! Тази събота (17 октомври) зала „Левски София“ приема четирите най-добри отбора в битката за WINBET Суперкупа 2026.

Съботната програма отваря вратите за полуфиналните сблъсъци, а кулминацията на турнира очаква феновете в неделя (18 октомври).

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В първата полуфинална среща шампионът Левски София излиза срещу бронзовия медалист Локомотив Авиа (Пловдив).

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Левски София - Локомотив Авиа

Начало: 16:30 ч. (събота, 17 октомври)

Баланс от сезон 2018/19 насам: 14 победи за Левски София / 5 победи за Локомотив В първия полуфинал „сините“ влизат с предимството на домакинския терен и по-добрата статистика в мачовете помежду им през последните години. Пловдивчани обаче неведнъж са показвали, че могат да изненадат всеки съперник в елиминационни сблъсъци.

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Снимки: AI