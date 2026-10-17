Николай Желязков: Направихме добър мач! Най-важното е, че спечелихме

Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков сподели след победата над Локомитив Авиа (Пловдив) с 3:0 гейма в първия полуфинал на WINBET Суперкупа на България 2026, че са направили добър мач и най-важното е, че са спечелили.

"Не е моментът да правим генерални анализи. В такъв тип формат най-важното е, че спечелихме. Започнахме мача нервно, но след това нещата бяха по-добре. Направихме добър мач, успяхме добре да контролираме играта. Тази година имаме много млади момчета и много добро ниво. Идеята е да даваме възможност на тези деца да играят и вървят напред. Радвам се, че се справихме добре и днес", заяви Желязков.