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Николай Желязков: Направихме добър мач! Най-важното е, че спечелихме

  • 17 окт 2026 | 18:36
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Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков сподели след победата над Локомитив Авиа (Пловдив) с 3:0 гейма в първия полуфинал на WINBET Суперкупа на България 2026, че са направили добър мач и най-важното е, че са спечелили.

Левски е първият финалист на WINBET Суперкупа 2026
Левски е първият финалист на WINBET Суперкупа 2026

"Не е моментът да правим генерални анализи. В такъв тип формат най-важното е, че спечелихме. Започнахме мача нервно, но след това нещата бяха по-добре. Направихме добър мач, успяхме добре да контролираме играта. Тази година имаме много млади момчета и много добро ниво. Идеята е да даваме възможност на тези деца да играят и вървят напред. Радвам се, че се справихме добре и днес", заяви Желязков.

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Снимки: Борислав Трошев

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