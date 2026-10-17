Хвалинска надделя над Швьонтек и е на финал в Ухан

Полякинята Мая Хвалинска и британката Сонай Картал ще излязат една срещу друга във финала на турнира по тенис за жени на твърди кортове от сериите WТА 1000 в китайския град Ухан.

Финалистката от "Ролан Гарос" и 16-а поставена Хвалинска победи на полуфиналите сънародничката си и седма в схемата Ига Швьонтек със 7:5, 6:1 за два часа и пет минути игра.

В първия сет Мая Хвалинска поведе с 3:2, Швьонтек осъществи обрат до 5:3, но Хвалинска спечели следващите четири гейма за 7:5 в своя полза. Тя доминираше във втория сет, възползвайки се от проблемите на съперничката си с травма на крака и след 6:1 се класира за мача за трофея в неделя.

Това е първи финал на ниво WТА 1000 за 25-годишната Мая Хвалинска, а шансовете на Ига Швьонтек за класиране на финалния турнир на Женската тенис асоциация намаляха.

В другия полуфинал мечтаното завръщане на Сонай Картал продължи с победа над латвийката Елена Остапенко със 7:6(9), 7:6(5) в двубой, продължил два часа и 15 минути.

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Снимки: Gettyimages