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Сонай Картал е на финал в Ухан

  • 17 окт 2026 | 15:34
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Сонай Картал е на финал в Ухан

Британката Сонай Картал трябваше да вложи всички сили, за да победи Йелена Остапенко и да се класира за първия си финал на турнир от категория WTA 1000 в събота. Картал стана едва втората британка след Йохана Конта (Пекин 2016, Маями 2017, Рим 2019), достигнала до финал на турнир от категория WTA 1000, след впечатляваща победа над Остапенко със 7:6 (11:9), 7:6 (7:5).

Картал, която в момента заема 170-ото място в световната ранглиста, ще влезе в топ 50 и ще стане новата първа ракета на Великобритания, след като се превърна в най-ниско класираната тенисистка, достигала до финала в Ухан. 24-годишната британка, която участва едва в третия си турнир след завръщането си от контузия в гърба, спаси няколко сетбола и наказа пропуснатите възможности на Остапенко, въпреки че латвийката наниза изумителните 50 печеливши удара в мача.

Картал, която направи своя пробив с достигането до четвъртия кръг на миналогодишния „Уимбълдън“, заяви: „Това беше един от най-трудните мачове, които съм играла. Знаех точно как ще играе тя. На моменти срещу нея просто няма какво да направиш, но понякога трябва да издържиш на тази вълна. От психологическа гледна точка това е едно от най-добрите представяния в кариерата ми и много се гордея с него.

Мечтаех да играя този мач още преди контузията, така че да се върна тук, едва в третия си турнир, и въпреки всичко да постигна това, е огромна крачка за мен. Сега ще се възстановя и утре ще се наслаждавам на всяка секунда.“

След като достигна до четвъртия кръг в Индиън Уелс през март, Картал отсъства шест месеца заради стрес фрактура в областта на гърба. Тя се завърна миналия месец на финалите на „Били Джийн Кинг къп“. Картал, чието най-добро класиране в световната ранглиста е 44-тото място, достигна до третия кръг в Пекин миналата седмица.

В Ухан тя последователно преодоля световната №48 Ангелина Калинина, №12 Белинда Бенчич, двукратната финалистка на сингъл в Големия шлем Жасмин Паолини, четирикратната полуфиналистка в турнирите от Големия шлем Елина Свитолина, а сега и бившата шампионка от „Ролан Гарос“ Остапенко.

Картал пропусна три от четирите турнира от Големия шлем тази година, включително „Уимбълдън“.

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