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В Уругвай изпробваха дигитална система, която заменя класическите картони във футбола

  • 17 окт 2026 | 16:30
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В Уругвай изпробваха дигитална система, която заменя класическите картони във футбола

Съдиите в Уругвай тестваха нова електронна система по време на мачовете за купата на страната, заменяйки традиционните картони с електронни устройства с размерите на телефон. Това се случи по време на двубоя между Насионал (Монтевидео) и Рентистас, а първият рефер бе Едуардо Варела.

„Опитваме да вкараме технологии в единственото нещо във футбола, което все още е изцяло аналогово“, заяви директорът на компанията зад продукта REFe Мауро Сако. Идеята се заражда преди повече от три години, когато Сако и Диего де ла Пеня гледали мач в дъждовни условия и се запитали как съдиите си записват предупрежденията на ръка. Именно така те решили, че могат да трансферират информацията в дигитална система.

Новото устройство регистрира инцидентите по време на мач с времеви маркери, а целта на разработчиците е да улеснят изпращането на официалните протоколи към платформата COMET на Уругвайската футболна асоциация. „Губи се част от магията с вдигането на картон, но това е технология, която може да ни помогне много. Особено от административна гледна точка“, каза Варела, цитиран от “Ройтерс”.

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