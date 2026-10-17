В Уругвай изпробваха дигитална система, която заменя класическите картони във футбола

Съдиите в Уругвай тестваха нова електронна система по време на мачовете за купата на страната, заменяйки традиционните картони с електронни устройства с размерите на телефон. Това се случи по време на двубоя между Насионал (Монтевидео) и Рентистас, а първият рефер бе Едуардо Варела.
„Опитваме да вкараме технологии в единственото нещо във футбола, което все още е изцяло аналогово“, заяви директорът на компанията зад продукта REFe Мауро Сако. Идеята се заражда преди повече от три години, когато Сако и Диего де ла Пеня гледали мач в дъждовни условия и се запитали как съдиите си записват предупрежденията на ръка. Именно така те решили, че могат да трансферират информацията в дигитална система.
Новото устройство регистрира инцидентите по време на мач с времеви маркери, а целта на разработчиците е да улеснят изпращането на официалните протоколи към платформата COMET на Уругвайската футболна асоциация. „Губи се част от магията с вдигането на картон, но това е технология, която може да ни помогне много. Особено от административна гледна точка“, каза Варела, цитиран от “Ройтерс”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google