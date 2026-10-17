В Уругвай изпробваха дигитална система, която заменя класическите картони във футбола

Съдиите в Уругвай тестваха нова електронна система по време на мачовете за купата на страната, заменяйки традиционните картони с електронни устройства с размерите на телефон. Това се случи по време на двубоя между Насионал (Монтевидео) и Рентистас, а първият рефер бе Едуардо Варела.

„Опитваме да вкараме технологии в единственото нещо във футбола, което все още е изцяло аналогово“, заяви директорът на компанията зад продукта REFe Мауро Сако. Идеята се заражда преди повече от три години, когато Сако и Диего де ла Пеня гледали мач в дъждовни условия и се запитали как съдиите си записват предупрежденията на ръка. Именно така те решили, че могат да трансферират информацията в дигитална система.

🟨🟥 Goodbye to yellow and red cards? In Uruguay, referee Eduardo Varela used an electronic device instead of traditional cards in the match between Nacional and Rentistas, which took place on 15 October in the eighth round of the AUF Cup. #Tactique #Football #Arbitration https://t.co/EwXERoHAMq — Tactique (@TactiqueR) October 16, 2026

Новото устройство регистрира инцидентите по време на мач с времеви маркери, а целта на разработчиците е да улеснят изпращането на официалните протоколи към платформата COMET на Уругвайската футболна асоциация. „Губи се част от магията с вдигането на картон, но това е технология, която може да ни помогне много. Особено от административна гледна точка“, каза Варела, цитиран от “Ройтерс”.

𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐘𝐞𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐝 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐃𝐞𝐛𝐮𝐭 𝐢𝐧 𝐔𝐫𝐮𝐠𝐮𝐚𝐲 Football may be on the verge of replacing one of its most iconic physical accessories: the referee's yellow and red cards. In an unprecedented move on October 16, 2026, referee Eduardo Varela used a smartphone-like digital device to caution and send off players during a Copa AUF Uruguay round-of-16 clash between Nacional and Rentistas at the Gran Parque Central. Developed through a collaboration between the Uruguayan Football Association (AUF) and domestic tech company REFe, the device is designed to digitize the referee's entire administrative workflow. The lightweight handheld unit features two dedicated physical buttons for yellow and red cards. When pressed, the screen lights up brightly in the corresponding color, displaying the sanction to the player, spectators, and television broadcast. — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 17, 2026

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