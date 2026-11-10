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Ван Дайк и Броби отпаднаха от състава на Нидерландия

  • 10 ное 2026 | 09:51
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Ван Дайк и Броби отпаднаха от състава на Нидерландия

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк няма да вземе участие в предстоящите двубои на Нидерландия от турнира Лига на нациите на УЕФА заради физически проблеми.

Нидерландският национален отбор, който заема първото място в своята група, е домакин на Гърция в петък, а в понеделник вечер завършва цикъла с гостуване на Германия.

Селекцията на „лалетата“ ще трябва да се справи без защитника на Ливърпул, както и без нападателя на Съндърланд Браян Броби. Националният селекционер Чави Ернандес взе решение да не вика допълнителни футболисти на техните места.

„Вирджил ван Дайк и Брайън Броби не са в оптимално функционално състояние, за да вземат участие в предстоящите срещи от Лигата на нациите. Няма да бъдат викани техни заместници“, гласи официалното съобщение от футболната асоциация на Нидерландия.

Ван Дайк игра във всяка една минута за мърсисайдци във Висшата лига от началото на сезона, като бе титуляр и в три от четирите мача в Шампионската лига, както и при неотдавнашния успех срещу Челси за Карабао Къп.

Опитният бранител остана на терена през всичките 90 минути при победата с 3:1 срещу Кристъл Палас в неделя, но изпитваше видими затруднения при поражението от Фенербахче през седмицата след няколко тежки единоборства в началните минути.

В Ливърпул ще следят внимателно възстановяването на Ван Дайк преди голямото дерби срещу Манчестър Юнайтед следващата неделя. Клубът е обезпокоен и за състоянието на халфа Доминик Собослай, който бе принудително заменен заради травма в коляното срещу Кристъл Палас и премина медицински изследвания след присъединяването си към лагера на националния тим на Унгария.

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