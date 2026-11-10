Ендрик: Моуриньо ме кара да съм още по-мотивиран в Реал Мадрид

Националният отбор на Бразилия започна подготовка за предстоящите срещи от международната пауза на ФИФА. Тимът на Карло Анчелоти има насрочени два двубоя – срещу Япония в събота и срещу Сингапур на 17 октомври. Непосредствено след кацането в Сингапур пръв пред медиите говори Ендрик. 20-годишният футболист на Реал Мадрид засегна темата за близкото си бъдеще, след като почти не играе.

„Едва на 20 години съм, така че тепърва ще видя как ще се развият нещата. Искам просто да играя, да бъда щастлив и да помагам на съотборниците си. Не знам какво ще се случи през януари, това е в Божиите ръце. Желая единствено най-доброто за кариерата си. Каквото е писано да стане, ще стане. Оставам здраво стъпил на земята и ще продължа да показвам най-доброто от себе си. Мадрид е прекрасен град, там е и семейството ми, но винаги ще правя необходимото, за да вървя напред в кариерата си“, сподели нападателят.

Бразилският офанзивен играч отправи топли думи и към своя наставник: „Имам огромно доверие в Моуриньо. Той се свързва с мен всеки ден, при това не за да обсъждаме футбол, а за да ме попита как съм в личен план. Винаги ще давам всичко за Реал Мадрид, тъй като клубът стои над всичко, но грижата и вниманието, които Моуриньо ми демонстрира, ме карат да съм още по-мотивиран да се раздавам максимално.“

Ендрик вече е насочил поглед и към бъдещите предизвикателства с държавния тим: „Олимпийските игри? Където и да ме повикат, ще отида. Надявам се през 2030 година да бъда в най-добрата си форма, за да помогна на националния отбор. Това, което всички искаме, е отново да станем световни шампиони.“ Световното първенство в Испания вече е отбелязано с червено в календара на младия нападател, който все по-уверено се превръща в основна фигура за бразилската селекция.

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