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Майкъл Карик пристигна рано-рано на Карингтън в деня, в който може би ще бъде уволнен

  • 10 ное 2026 | 10:15
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Майкъл Карик пристигна рано-рано на Карингтън в деня, в който може би ще бъде уволнен

Мениджърът на Манчестър Юнайтед е пристигнал на тренировъчната база в Карингтън рано тази сутрин в тренировъчен екип. Според "Манчестър Ивнинг Нюз" той е влязъл още в 07.15 часа, като по принцип има насрочена обичайна тренировка с тези играчи, които не са ангажирани със своите национални отбори.

Пореден обрат! Карик ще си ходи преди дербито
Пореден обрат! Карик ще си ходи преди дербито

Според последните информации главният изпълнителен директор Омар Берада и футболният директор Джйсън Уилкокс са взели решение Карик да бъде уволнен. Днес двамата ще летят до Монако, където ще се срещнат с един от съсобствениците - сър Джим Ратклиф. Британският милиардер трябва да одобри решението и е много вероятно Карик официално да бъде уволнен още днес.

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Очаква се на мястото му да бъде назначен Маурисио Почетино. Юнайтед трябва да плати компенсация в размер на 10 милиона долара, за да освободи аржентинеца от договора му с федерацията на САЩ. След това бившият треньор на Тотнъм, ПСЖ и Челси може да заеме мястото на Карик.

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