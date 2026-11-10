Майкъл Карик пристигна рано-рано на Карингтън в деня, в който може би ще бъде уволнен

Мениджърът на Манчестър Юнайтед е пристигнал на тренировъчната база в Карингтън рано тази сутрин в тренировъчен екип. Според "Манчестър Ивнинг Нюз" той е влязъл още в 07.15 часа, като по принцип има насрочена обичайна тренировка с тези играчи, които не са ангажирани със своите национални отбори.

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Според последните информации главният изпълнителен директор Омар Берада и футболният директор Джйсън Уилкокс са взели решение Карик да бъде уволнен. Днес двамата ще летят до Монако, където ще се срещнат с един от съсобствениците - сър Джим Ратклиф. Британският милиардер трябва да одобри решението и е много вероятно Карик официално да бъде уволнен още днес.

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Очаква се на мястото му да бъде назначен Маурисио Почетино. Юнайтед трябва да плати компенсация в размер на 10 милиона долара, за да освободи аржентинеца от договора му с федерацията на САЩ. След това бившият треньор на Тотнъм, ПСЖ и Челси може да заеме мястото на Карик.

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