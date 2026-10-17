Шокиращ старт в Полша: Новакът Катовице повали шампиона Заверче

Новият сезон в полската ТАУРОН Лига (бившата ПлюсЛига) започна с истинска сензация още в откриващия мач. Завърналият се в елита тим на ГКС Катовице поднесе огромен шок, след като надигра настоящия шампион Алурон ЦМЦ Варта Заверче с категоричното 3:0 (26:24, 25:23, 25:22) пред собствена публика.
Драматичен обрат в първия гейм
Срещата започна под диктовката на разпределителя на домакините Алекса Батак, който с отлични отигравания и успешна блокада срещу Бартош Кволек изведе тима си напред с 6:3. Гостите отговориха бързо и благодарение на блокади на Кволек и Матеуш Биенек, както и силни изяви на дебютанта Томаш Форнал, обърнаха резултата до 15:10 в своя полза.
Домакините обаче не се предадоха. Водени от Войчех Влодарчик и Якуб Шимански, волейболистите от Катовице изравниха при 20:20, а в напрегнатия край на гейма показаха по-здрави нерви и измъкнаха частта с 26:24.
Шампионите без отговор срещу вдъхновения домакин
Опитът на Варта Заверче да се върне в мача срещна сериозен отпор. Батак продължи да диктува темпото и надигра колегата си Мигел Таварес, а в центъра на мрежата за Катовице блестеше Матю Ниге. Въпреки усилията на Форнал и Якуб Кохановски, домакините се откъснаха с 21:18 и удържаха натиска на фаворита за 25:23.
В третия гейм самотната битка на Бартломей Болондж в атака за гостите не бе достатъчна. Офанзивната мощ на Катовице чрез Михал Суперлак, Влодарчик и Шимански не остави шансове на шампионите. След добра изява на Бартош Крулицки и поредна точка на Ниге резултатът стана 15:14 за домакините.
Треньорът на гостите Михал Винярски опита да промени развоя с включването на Камил Рихлицки, но превъзходството на ГКС продължи да расте до 22:17. В крайна сметка Катовице затвори мача с 25:22 и подпечата историческия триумф с 3:0.
ГКС Катовице – Алурон ЦМЦ Варта Заверче 3:0 (26:24, 25:23, 25:22)
Най-полезен играч (МВП): Алекса Батак
ГКС Катовице: Крулицки (6), Шимански (11), Батак (3), Суперлак (13), Влодарчик (11), Ниге (9), Грегорович (либеро), Ференс, Домагала.
Варта Заверче: Кволек (6), Кохановски (3), Болондж (14), Таварес (1), Биенек (10), Форнал (10), Попивчак (либеро), Райт, Ръсел (2), Знишчол, Рихлицки.