Свиленград записа служебна победа, ще играе официален мач чак след 2 седмици

ФК Свиленград записа служебна победа над Раковски (Ивайловград) в мач от седмия кръг на Областната група на Хасково.

Срещата трябваше да се състои днес, 17 октомври, от 16 часа на стадион „Колодрума“, но от Раковски не са събрали необходимия брой футболисти за провеждане на двубоя и са информирали, че няма да се явят.

Свиленград с първа загуба през сезона

Така за „жълтите“ се получава огромна пауза, тъй като следващият кръг в шампионата е чак след две седмици заради президентските избори.

В него Свиленград е домакин на ХФК (Хасково).

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