Сисе след историческия си хеттрик за Милан: Винаги се опитвам да играя по най-добрия начин, независимо от позицията си

Атакуващият халф на Милан Алфаджо Сисе коментира победата с 4:0 над РБ Залцбург във втория кръг от Лига Европа. 19-годишният талант отбеляза хеттрик в мача, с което се превърна в най-младия италианец с подобно постижение в евротурнирите.

Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

„Много съм горд. Вкарах три гола и ние спечелихме. Ще направя всичко, за да играя по същия начин в следващия мач. Нямам конкретна позиция на терена. Винаги се опитвам да играя по най-добрия начин, независимо от позицията си. Вкарал съм головете като нападател? Да кажем, че движенията са горе-долу същите, въпреки че бях атакуващ халф. Играх като нападател за младежкия национален отбор и това е опит, който нося със себе си. За първи път вкарвам толкова много голове, така че съм щастлив. Хеттрикът ми обаче е от второстепенно значение. Беше важно да победим и затова всички сме много доволни. Похвалите на Рубен Аморим са стимул за мен. Идвам от Серия "Б", но съотборниците ми ме приеха много добре и така ми е много по-лесно“, заяви Сисе.

Remember the name: Alphadjo Cisse ✨ #UEL | @acmilan https://t.co/XQCGPJklbG — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 16, 2026

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