Лисовски за титлата в Белфаст: Тя промени живота ми

Джак Лисовски определя спечелването на Откритото първенство на Северна Ирландия като „нещо толкова значимо в живота ми“ и се подготвя за емоционално завръщане в „Уотърфронт Хол“ тази неделя.

Турнирът ще се проведе от 18 до 25 октомври в сърцето на Белфаст, а сред участниците са най-големите имена в снукъра. Лисовски започва защитата на титлата си срещу Хуан Дзяхao в неделя от 13:00 часа.

Във вторник от 15:00 часа местният любимец Марк Алън трябва да направи дългоочакваното си завръщане в игра срещу своя сънародник от Северна Ирландия Джордан Браун. Сред останалите звезди в турнира са Джъд Тръмп, Джао Синтун, У Идзъ, Марк Селби, Шон Мърфи, Нийл Робъртсън, Рони О’Съливан, Джон Хигинс и Марк Уилямс.

Джак Лисовски определя спечелването на Откритото първенство на Северна Ирландия като „нещо толкова значимо в живота ми“ и се подготвя за емоционално завръщане в „Уотърфронт Хол“ тази неделя. Турнирът ще се проведе от 18 до 25 октомври в сърцето на Белфаст, а сред участниците са най-големите имена в снукъра. Лисовски започва защитата на титлата си срещу Хуан Дзяхao в неделя от 15:00 часа.

Във вторник от 15:00 часа местният любимец Марк Алън трябва да направи дългоочакваното си завръщане в игра срещу своя сънародник от Северна Ирландия Джордан Браун. Сред останалите звезди в турнира са Джъд Тръмп, Джао Синтун, У Идзъ, Марк Селби, Шон Мърфи, Нийл Робъртсън, Рони О’Съливан, Джон Хигинс и Марк Уилямс.

Преди година Лисовски победи Джъд Тръмп с 9:8 във финал, който ще се помни дълго и беше избран за „Магически момент на сезона“ на годишните награди в снукъра. След като дълго носеше бремето на най-добрия играч без ранкинг титла, Лисовски най-после спечели първия си трофей. Успехът беше съпътстван и от тъга, тъй като бащата на Лисовски беше починал по-рано същата година. Мачът обаче завърши по съвършен начин за популярния англичанин: той спечели драматичния решаващ фрейм, а след това отпразнува победата с Тръмп — най-близкия си приятел още от юношеските им години.

„Това беше най-хубавата седмица в живота ми“, припомни си тази седмица 35-годишният Лисовски, който очаква с нетърпение отново да отлети за Белфаст. „Помня, че през цялата седмица се чувствах много добре и играех добре. Финалът беше направо луд мач. През целия ден едва успявах да се задържа близо до Джъд и накрая някак измъкнах победата. И двамата имахме по няколко възможности в последния фрейм. Когато публиката е толкова шумна, напрежението е като в кипящ котел и е трудно да държиш всичките си емоции под контрол. Да играеш снукър в такава атмосфера е невероятно усещане. Но когато пропуснеш и чуеш ахването на публиката, е ужасно. Пропуснах две топки в онзи последен фрейм и имах чувството, че светът е свършил.

Вероятно това ме промени като човек. Беше нещо толкова значимо в живота ми. В продължение на пет години почти във всяко интервю ме питаха: „Кога ще спечелиш титла?“. Вероятно това вече ме потискаше. Но онази вечер в Белфаст се случи нещо специално. Аз бях аутсайдерът, а подкрепата, която получихме и двамата, беше невероятна. В крайна сметка вероятно публиката ми спечели мача.

Мисля, че всеки един играч ми писа, а това означаваше страшно много за мен. Наистина големи играчи — моите идоли — ми казваха, че са плакали. Затова беше нещо много специално да получа такива съобщения точно от тези хора.“

Впоследствие Лисовски спечели и бонуса от 150 000 паунда в Home Nations Series за сезон 2025/26, след като през февруари достигна и до финала на Откритото първенство на Уелс. От началото на този сезон победите идват по-трудно за него, но той се надява отново да намери вдъхновение със завръщането си на мястото, където изживя най-великия си ден.

„Спечелването на титла определено свали част от напрежението, но снукърът е игра, в която трябва да се страхуваш от загубата“, каза той. „Напоследък резултатите ми не са толкова добри, защото може би започнах донякъде да приемам нещата за даденост. Уча се в движение, а формата ми може да бъде доста непостоянна. Ще имам периоди, в които няма да се справям добре, а след това трябва да се възползвам максимално, когато започна да навлизам във форма.

В днешно време всички са много по-добри. Има играчи, за които публиката вероятно дори не е чувала, но те могат да печелят фрейм след фрейм с една визита на масата и да играят добър снукър, особено в квалификациите. Не успях да се класирам за нито един от четирите турнира в Китай този сезон, което е наистина лошо. Но все още не съм в криза.

Завръщането ще бъде емоционално. Толкова съм благодарен на хората в Белфаст за подкрепата, която ми оказаха. Ще изплуват толкова много спомени. Ще изпитвам напрежение, защото много искам отново да се представя добре. Просто трябва да се абстрахирам от всичко това и да се съсредоточа върху играта на масата. Открил съм, че ако спечелиш, след това можеш да се насладиш на всичко. Но докато играя, просто трябва да дам най-доброто от себе си и да не се разсейвам.“

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