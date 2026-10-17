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Бургас приема събитие на К-1 през декември

  • 17 окт 2026 | 12:59
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Бургас приема събитие на К-1 през декември

Една от най-емблематичните организации в историята на ударните бойни спортове стъпва на българска земя. На 12 декември 2026 г. кикбокс веригата K-1 ще проведе събитие в зала "Младост" в Бургас, съобщават от mma.bg. 

В програмата са заложени кикбокс двубои между български и чуждестранни бойци, както и встъпителни ММА двубои. В новината се споделя още, че популярен ММА боец ще се бие за първи път по правилата на K-1 в кариерата си.

Днес марката К-1 се управлява от M-1 Sports Media Co., Ltd. k-1 Официалното завръщане на K-1 в Европа беше в края на ноември 2025 г. в Остия, Италия, в рамките на OKTAGON ROME, където беше възродена и европейската версия на историческия K-1 WORLD MAX. През 2026 г. веригата ускори темпото. Квалификационната система за World MAX в категория до 70 кг включва осем турнира в осем държави, които водят към основните етапи в Япония, сред тях Букурещ, Атина, Утрехт и Канарските острови. Финалът на 2026 г. е насрочен за 29 декември в Yokohama BUNTAI, където ще бъде излъчен новият шампион до 70 кг. Паралелно с това K-1 стартира и глобалния проект "K-1 FIGHTING NETWORK", с който марката разширява присъствието си извън Япония, към който е и събитието в Бургас. 

България вече има своето място в модерната история на K-1. Стоян Копривленски спечели турнира K-1 World MAX през 2024 г., побеждавайки в три мача за един ден, което го направи един от най-успешните български кикбоксьори. Сега K-1 идва директно при българската публика. 

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