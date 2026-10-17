Кой изпъди Бариос от Реал Мадрид

Коментар на Давид Медина за "Марка"

На 14 години, докато е капитан и водеща фигура в отбора до 14 години, на Пабло Бариос му показват изхода от школата на Реал Мадрид. Въпреки че се отличава още от пристигането си, момчето от Мораталас трябва да продължи повече от обещаващата си кариера далеч от Валдебебас. Виляреал и Еспаньол проявяват интерес към него, но появата на Атлетико ще промени живота му… и спортната му кариера.

И Бариос стига до първия отбор, разбивайки врата след врата. И Бариос се утвърждава толкова категорично при мъжете, че днес несъмнено е една от големите звезди на Атлетико. И Бариос — тук е същината на въпроса — би трябвало да накара хората в Реал Мадрид да се замислят как е възможно за подобен талант да не е имало място в клуб, който при това продължава безуспешно да търси класни полузащитници след напускането на Кроос и Модрич.

Колко би платил сега отборът от Чамартин за такъв футболист? Има ли Реал Мадрид полузащитник с повече талант от този мадридчанин? Колко от хората, които тогава са ръководели школата на Реал, сега проклинат онова решение, което днес изглежда необяснимо?

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Снимки: Gettyimages