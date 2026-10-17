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Дакота Дичева предизвика новата шампионка на PFL

  • 17 окт 2026 | 11:05
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Дакота Дичева предизвика новата шампионка на PFL

Джена Бишъп взе реванш и вече е шампионка на PFL в категория муха при жените.

В петък вечер в „Уинтръст Арена“ се проведе PFL Чикаго, където Бишъп се изправи срещу Лиз Кармуш за вакантната титла в категория муха. Кармуш нокаутира Бишъп миналата година и беше категорична фаворитка преди реванша, но това не разколеба съперничката ѝ. Бишъп изкова трудна победа над 42-годишната ветеранка и спечели първата си титла.

Кармуш започна силно първия рунд, разклати Бишъп и потърси начин да приключи двубоя. Бишъп обаче устоя, а още във втория рунд изглеждаше, че свалянето на килограми се е отразило сериозно на Кармуш, чиито сили видимо се изчерпваха. В третия рунд изглеждаше, че Бишъп ще наложи пълно надмощие над изтощената си съперничка, след като установи контрол от гърба и я застраши с опити за задушаване. В четвъртия рунд обаче и Бишъп сякаш остана без сили, а Кармуш се върна в мача, като спря опит за събаряне, зае горна позиция и нанесе поражения на съперничката си.

При всичко заложено на карта в петия рунд Кармуш изглеждаше по-свежа и започна с подновена енергия срещу губещата сили Бишъп. Кармуш обаче действа изненадващо безразсъдно и позволи на Бишъп да избере точния момент за събаряне, след което да установи контрол от гърба. След това Бишъп прекара голяма част от рунда в опити за задушаване отзад, като за кратко дори успя да заключи захвата, преди Кармуш да се защити. Кармуш опита да се измъкне, но така и не успя да свали Бишъп от гърба си.

В крайна сметка съдиите взеха правилното решение, присъждайки на Бишъп победа с единодушно съдийско решение и титлата на PFL в категория муха при жените.

След двубоя Дакота Дичева влезе в клетката и застана лице в лице с Бишъп. Дичева победи Бишъп с технически нокаут през 2024 година, а двете ще се срещнат отново в мач за титлата в категория муха през следващата година.

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