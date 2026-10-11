Влахович върна Бешикташ към победите с гол от дузпа

Душан Влахович продължи да оправдава доверието на ръководството на Бешикташ и изведе истанбулския тим до нов успех в турската Сюперлиг след ново попадение при домакинството над Коджаелиспор с 2:1. Така играчите от отбора край "Босфора" вече имат 15 точки след седем мача в шампионата на южната ни съседка и са на второ място във временното класиране.

Evimizde 3 puan bizim. 💪🦅 BJK 2-1 KS https://t.co/T18wXXX2eW — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 11, 2026

Така Бешикташ не позволи да се отвори по-сериозна граница спрямо лидера и шампион Галатасарай, който взе своето при успеха над Касъмпаша в петък и е на върха с 16 пункта.

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Попадението на Влахович се оказа с победен характер, като преди това съперниците играеха при равенство 1:1. Оркун Кьокчу бе открил резултата в 18-ата минута, а в 27-ата Мануел Шоу изравни.

Sağ ayağıyla, çok teknik. 😎 Kaptan. @OrkunKokcu ©️ https://t.co/8V7eOX4p0W — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 11, 2026

Така се стигна до 31-вата минута, когато главният съдия Абдулах Ташкинсой отсъди дузпа в полза на домакините. С изпълнението се зае именно голямата завезда на тима Душан Влахович, който бе безкомпромисен от бялата точка.



През второто полувреме пък нови голове не паднаха и Бешикташ се поздрави с много ценни три точки. В самия край Влахович и компания можеха да получат и още една дузпа, но това не се случи, тъй като в 83-тата минута системата ВАР се произнесе в полза на гостите от Коджаелиспор.



Успехът ще даде и допънително самочувствие на истанбулския гранд, на който му предстои важна изява в Лига Европа идната седмица. В среща от втория кръг на основната фаза на втория по сила турнир от йерархията на УЕФА турците ще гостуват на Хофенхайм. Двубоят е на 15 октомври (четвъртък) от 22:00 часа българско време.

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