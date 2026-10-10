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Осимен блесна с асистенция в мъчна победа на Галатасарай

  • 10 окт 2026 | 00:57
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Осимен блесна с асистенция в мъчна победа на Галатасарай

Шампионът Галатасарай оглави еднолично класирането в турската Сюперлиг след труден успех у дома с 3:1 при домакинството на Касъмпаша от седмия кръг на първенството на южната ни съседка.

Абдюлкерим Бардакджъ откри резултата в 45-ата минута и изглеждаше, че предстои лесно второ полувреме за домакините, но след почивката те сами си направиха живота сложен, тъй като Лукас Торейра си изкара два жълти картона в рамките на само 120 секунди и остави своите с човек по-малко.

Съвсем скоро в 68-ата минута гостите от Касъмпаша изравниха чрез Джесуран Рак-Сакий и дори бяха много близо до това да измъкнат точка от стадион "Али Сами Йен".

Баръш Йълмаз обаче спаси своите с късен гол в 90-ата минута, а една от големите звезди на отбора Виктор Осимен направи решителния пас в 6-ата минута на добавеното време за попадението на Марио Лемина, за да оформи крайния резултат.

Сега за Галатасарай предстои изключително сложен ребус в Шампионската лига, където южните ни съседи ще посрещннат идната седмица петкратния европейски клубен шампион Барселона. Двубоят е на 13 октомври (вторник), а, разбира се, Sportal.bg ще ви предложи да проследите вълнуващия сблъсък в реално време.

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