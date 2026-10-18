Неостаряващият Жиру спаси Лил от домакинска загуба

Лил направи 1:1 у дома срещу Брест в мач от 7-ия кръг на Лига 1. По този начин "песовете" пропуснаха да оглавят еднолично класирането. Тимът от Северна Франция има 14 точки, а с толкова са още Пари Сен Жермен и Монако. Утре "монегаските" гостуват на Лориан и имат шанс да се откъснат пред основните си конкуренти.

През целия двубой Лил доминираше, но получи ранен гол, който обърка плановете на старши треньора Давиде Анчелоти. Попадението за Брест вкара Мама Балде в 6-ата минута след асистенция на Готие Лорис.

До почивката Лил не можа да отправи нито един точен изстрел, но през второто полувреме притисна гостите още по-сериозно. В 64-тата минута левият бек на Брест Брадли Локо извърши нарушение в наказателното поле и реферът Клеман Тюрпен посочи бялата точка. Веетранът Оливие Жиру не сбърка и превърна дузпата в гол, а след това вдигна фланелка с името на съотборника си Тиаго Сантош, който е тежко контузен.

До края Лил опита да стигне до пълен обрат, но защитата на гостите издържа и тимът си тръгна с ценна точка, която го задържа в горната половина на таблицата.

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Снимки: Imago