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Отлични резултати от куизовете на "Арсенал България"

  • 17 окт 2026 | 10:09
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Отлични резултати от куизовете на "Арсенал България"

На 30 септември и 01 октомври в 8 български града се проведе второто издание на благотворителните футболни куизове, които „Арсенал България“ организира в подкрепа фондация „Злато“. Тази година мотото на събитията бе "Детската усмивка над всичко", като всички набрани  средства и дарения ще  се използват за детските лагери, организирани от фондацията. Фондация „Злато“ работи в клиниката по детска клинична онкология и хематология към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" в София и управлява комплекс за социални услуги "Златна грижа" за деца със злокачествени заболявания на територията на болницата. Домакини на събитията бяха Благоевград, Бургас, Варна, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Шумен. Общият брой на участниците надхвърли 600 души, разпределени в 116 отбори. Популярни лица, сред които журналистът и футболен анализатор Боби Борисов, телевизионният водещ Ники Кънчев, Самуил Петканов, репортерът Дани Петканов, куизмайсторът Светослав Чимев,  Миглена Драганова  - „Дама Пика“, „Кърджалийския Деко“ и журналистът Илия Атанасов пък се включиха с видео въпроси. Куиз надпреварата премина много оспорвано с борба за всяка точка и донесе много емоция и драма във всеки един град, който бе домакин на проявата. 

Общата събрана сума е в размер на  7 981 евро, като бяха направени и частни дарения, включително и от фен клуба на Манчестър Сити в България.

Големият победител е състава на „Лъвърпул  Пловдив“ с  81 точки, изпреварвайки куиз майсторите от „Боби тийм“ София, като по този начин те заслужиха голямата награда за своето постижение. 

Фен клубът на „Арсенал“ в България изказва искрена благодарност на домакините по градове, всички спомоществователи, на звездите, които изпратиха видео въпроси, както и на всички участвали състезатели. 

„Резултатите от събитието "Детската усмивка над всичко"  ни дават вярата и оптимизма, че тази инициатива, както и всяка благотворителна проява имат бъдеще и това ще бъде стремеж за нас като фен клуб да продължаваме с мероприятията в търсене и правенето на добрини“, заявиха за Спортал от ръководството на ASCB.

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