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Чешки съдия бе изхвърлен от футбола за 15 години заради подкупи

  • 17 окт 2026 | 01:07
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Чешки съдия бе изхвърлен от футбола за 15 години заради подкупи

Етичната комисия към Футболната асоциация на Чехия наложи сурово наказание на бившия арбитър от елита Симон Вейтаса, като го извади от спорта за период от 15 години. В допълнение към дългосрочната дисквалификация, 33-годишният съдия ще трябва да заплати и финансова глоба от 150 000 чешки крони, след като бе признат за виновен в корупционни действия. Самият Вейтаса не приема обвиненията и обяви, че ще обжалва решението.

Случаят се фокусира върху три мача на втория отбор на Баник Острава в рамките на трета дивизия, състояли се в интервала между 2021 и 2023 година. Според констатациите на разследващия орган, в два от тези двубои съдията е взел парични подкупи, за да манипулира развоя на срещите.

Първият компрометиран двубой е домакинството на дубъла на Баник срещу Зноймо от 17 октомври 2021 година, приключило с успех за гостите с 4:2. Вторият инцидент е от 2 октомври 2022 година при победата с 3:1 над Фридек-Мистек, а третият разглеждан сблъсък е от септември 2023 година срещу състава на Старт Бърно (2:1).

Санкцията е част от широкообхватно разследване за черно тото и манипулиране на резултати в чешкия футбол, стартирало през март 2026 година. Проверките засягат десетки двубои от различни нива, включително и срещи от първенствата за подрастващи. Паралелно с дисциплинарните органи на местната федерация, по разкриването на схемите работят и полицейските служби.

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