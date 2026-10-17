Леванте измъкна точка при гостуването си на Депортиво Ла Коруня

Депортиво Ла Коруня и Леванте завършиха 1:1 в двубой от 9-ия кръг на испанската Ла Лига. Домакините поведоха чрез Бил Нсонго (63'), но Дани Рекена (82') донесе точката на гостите с късно попадение.

Първото полувреме премина без голове, като двата отбора не успяха да намерят път към противниковата мрежа.

В 63-ата минута Депортиво откри резултата след отлична индивидуална акция на Йеремай Ернандес. Той проби през центъра и отправи удар, който беше блокиран, но топката попадна в Бил Нсонго и нападателят я изпрати в мрежата отблизо.

Леванте обаче успя да се добере до равенството осем минути преди края. В 82-ата минута Петар Ратков получи топката в близост до аутлинията и я върна към Дани Рекена, който се разписа за 1:1.

В 88-ата минута Депортиво пропусна отлична възможност да стигне до победата. Джонатан Асп Йенсен овладя подаване в наказателното поле и отправи удар, който срещна напречната греда.

След равенството Депортиво събра 12 точки и заема осмо място във временното класиране, докато Леванте е на 17-а позиция с 8 точки.

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