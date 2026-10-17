Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Леванте

Леванте измъкна точка при гостуването си на Депортиво Ла Коруня

  • 17 окт 2026 | 00:20
  • 327
  • 0

Депортиво Ла Коруня и Леванте завършиха 1:1 в двубой от 9-ия кръг на испанската Ла Лига. Домакините поведоха чрез Бил Нсонго (63'), но Дани Рекена (82') донесе точката на гостите с късно попадение.

Първото полувреме премина без голове, като двата отбора не успяха да намерят път към противниковата мрежа.

В 63-ата минута Депортиво откри резултата след отлична индивидуална акция на Йеремай Ернандес. Той проби през центъра и отправи удар, който беше блокиран, но топката попадна в Бил Нсонго и нападателят я изпрати в мрежата отблизо.

Леванте обаче успя да се добере до равенството осем минути преди края. В 82-ата минута Петар Ратков получи топката в близост до аутлинията и я върна към Дани Рекена, който се разписа за 1:1.

В 88-ата минута Депортиво пропусна отлична възможност да стигне до победата. Джонатан Асп Йенсен овладя подаване в наказателното поле и отправи удар, който срещна напречната греда.

След равенството Депортиво събра 12 точки и заема осмо място във временното класиране, докато Леванте е на 17-а позиция с 8 точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Волтемаде: Важна победа

Волтемаде: Важна победа

  • 16 окт 2026 | 21:54
  • 1022
  • 0
Оцелул не успя да победи деветима от Миеркурия, Желев не игра

Оцелул не успя да победи деветима от Миеркурия, Желев не игра

  • 16 окт 2026 | 21:33
  • 938
  • 1
С какво толкова Гари Линекер ядоса Кристиано Роналдо

С какво толкова Гари Линекер ядоса Кристиано Роналдо

  • 16 окт 2026 | 21:00
  • 3016
  • 5
"Червено, жълто, зелено" - необичайните тоалетни в РБ (Лайпциг)

"Червено, жълто, зелено" - необичайните тоалетни в РБ (Лайпциг)

  • 16 окт 2026 | 20:28
  • 943
  • 1
Микел Мерино разкри как смяна на мястото в автобуса е спасило живота му

Микел Мерино разкри как смяна на мястото в автобуса е спасило живота му

  • 16 окт 2026 | 20:07
  • 1719
  • 0
Сценарият на "Бернабеу" е Реал Мадрид винаги да бъде жертва, отговори Тебас

Сценарият на "Бернабеу" е Реал Мадрид винаги да бъде жертва, отговори Тебас

  • 16 окт 2026 | 19:19
  • 5408
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) мина леко през Габрово по пътя към осминафиналите

Локо (Пловдив) мина леко през Габрово по пътя към осминафиналите

  • 16 окт 2026 | 20:50
  • 15249
  • 12
ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

  • 16 окт 2026 | 16:47
  • 27147
  • 50
Балкан с лесна победа срещу Левски, Шумен сломи Ботев Враца след здрава битка

Балкан с лесна победа срещу Левски, Шумен сломи Ботев Враца след здрава битка

  • 16 окт 2026 | 20:28
  • 9433
  • 11
Везенков се развихри пред погледа на Пеп Гуардиола, Олимпиакос с драматична победа над Барселона

Везенков се развихри пред погледа на Пеп Гуардиола, Олимпиакос с драматична победа над Барселона

  • 16 окт 2026 | 23:42
  • 7524
  • 9
Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 44687
  • 330
"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

  • 16 окт 2026 | 15:00
  • 12642
  • 46