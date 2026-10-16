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Славия тръгна с измъчена победа срещу Миньор

  • 16 окт 2026 | 20:42
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Славия тръгна с измъчена победа срещу Миньор

Волейболистките на Славия тръгнаха с победа през новия сезон в женската Demax+ Суперлига. Момичетата на Иван Димитров се наложиха много измъчено като домакини на Миньор (Перник) с 3:2 (25:20, 14:25, 25:18, 19:25, 15:12) в среща от първия кръг на шампионата, играна тази вечер в зала "Панайот Пондалов" в столицата.

Във втория кръг на първенството Славия е отново домакин, но на вицешампиона Левски София, докато Миньор ще има второ поредно гостуване в столицата, този път на ЦСКА.

Двубоите са съответно следващата неделя (25 октомври) от 13,30 часа и в събота (24 октомври) от 16,00 часа.

"Белите" повеждаха на два пъти в резултата, но гостите успяха да стигнат до тайбрек. В него Славия изоставаше с 1:4, а след това с 9:11, но със силен финален натиск обърна гейма в своя полза и записа първи успех за сезона след 15:12 и 3:2.

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