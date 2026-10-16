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Спортист (Своге) с победа в контрола

  • 16 окт 2026 | 18:49
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Спортист (Своге) с победа в контрола

Спортист победи третодивизионния Локомотив Мездра с 3:0 в контролна среща, която се игра в Своге. Първото попадение отбеляза Борислав Маринов в 34-ата минута, който получи извеждащ пас от Кевин Нага, излезе сам срещу вратаря и откри резултата. През втората част се разписаха по веднъж юношите на клуба Йоан Велинов и Петьо Митров съответно в 51-ата и 61-ата минута на двубоя.

СПОРТИСТ: Никола Златинов, Мирослав Боянов, Кристиян Иванов, Жуниор Нзила, Христо Петров, Павел Иванов, Борислав Маринов, Виктор Добрев, Антонио Попов, Йоан Велинов, Кевин Нага (Ян Батола, Адриян Тодоров, Рони Джорсън, Калоян Шкретов, Петьо Митров, Патрик Бергман)

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