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Заплетен казус с новобранец на Оклахома

  • 16 окт 2026 | 18:19
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Заплетен казус с новобранец на Оклахома

Новобранецът в състава на Оклахома Сити Тъндър Адай Мара няма да право да играе за тима, тъй като има договор с друг отбор. Това твърдят от испанския Сарагоса, за който Мара се състезаваше в периода 2021-2023 година.

От клуба заявиха, че не са получавали искане за трансфер, но и да получат такова, ще му се противопоставят. От Сарагоса също така казаха, че за ситуацията вече са информирани ръководството на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, Испанската баскетболна федерация, Международната федерация (ФИБА), както и ръководството на Оклахома Сити.

През 2023 година Мара напусна Испания, за да се състезава в Колежанското първенство в САЩ за Университета на Калифорния, Лос Анджелис (УКЛА). През 2025 година той смени УКЛА с друг университет - Мичиган, с който спечели и титлата тази пролет.

Според правилата на ФИБА преминаването на Мара в колежанското първенство не изисква прекратяване на договора му с клуба и така според испанския тим той все още има действащ контракт.

221-сантиметровият Мара вече подписа договор с Оклахома Сити, който ще му носи по близо 6 милиона долара на сезон. Той бе взет от "Гръмотевиците" под номер 12 в драфта.

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Снимки: Gettyimages

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