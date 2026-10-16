Бо Никъл обяви, че ще оглави бойна гала на UFC

Дългоочакваният двубой в средна категория между Бо Никъл и Джо Пайфър получава нова дата и локация. Вместо да се проведе на финалната номерирана галавечер на UFC за 2026 година, мачът ще оглави събитие от поредицата "Fight Night" в началото на 2027 година.

По време на излъчването на UFC 332 по-рано този месец организацията официално обяви, че двамата бойци ще се изправят един срещу друг на UFC 335 на 12 декември в зала „Ти-Мобайл Арена“ в Лас Вегас. В четвъртък вечер обаче, по време на политически митинг на Вивек Рамасвами в Охайо, Никъл лично разкри новината за отлагането на срещата директно от сцената.

„Преди всичко, получих обаждане зад кулисите и имам доста вълнуващи новини“, сподели Никал. „Приятелят ми тук току-що спомена за мача ми през декември, но той всъщност беше преместен за февруари, когато ще бъда в главното събитие на вечерта в Кливланд. Отиваме там, за да прегазим този тип и след това да вземем пояса.“

Пайфър не закъсня с отговора и публикува реакция в социалната мрежа Instagram, насочена срещу думите на съперника си.

„Братлето говори как щял да ме прегази“, написа Пайфър. „Ще отнема фалшивите ти мечти. Бедно момче срещу богато хлапе.“

Към момента от организацията все още не са посочили конкретна дата през февруари за събитието в Кливланд.

Пайфър влиза в ключовия сблъсък в серия от четири поредни победи, сред които и впечатляващ нокаут срещу Израел Адесаня в главния двубой на UFC в Сиатъл през февруари.

От своя страна Никъл, след като допусна първото си поражение в смесените бойни изкуства от Рейниер де Ридер, се завърна на победния път с два последователни нокаута, включително успех с финал в първия рунд срещу Кайл Даукаус на галавечерта UFC Белия дом

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