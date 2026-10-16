България ще узнае съперниците си за световното след броени дни

Женският национален отбор на България ще научи съперниците си за световното първенство през 2027 г. след броени дни. Жребият ще се проведе на 26 октомври (понеделник) и ще бъде излъчен на живо в официалния YouTube канал на Volleyball World.

Мондиалът ще се проведе в САЩ и Канада от 20 август до 5 септември 2027 година.

България е сред 14-те национални отбора, получили място чрез световната ранглиста към 2 октомври. Очаква се националките да попаднат в четвърта, последна урна, ако разпределението следва световната ранглиста. Това би означавало в групата си да срещнат три по-високо поставени отбора.

Отборите ще бъдат разпределени в осем групи по четири. Първите два във всяка група ще продължат към осминафиналите, след които надпреварата ще протече с директни елиминации до определянето на шампиона.

Домакините САЩ и Канада и световният шампион Италия получиха директни квоти. Други 15 отбора се класираха през континенталните турнири — по три от всяка конфедерация. Сред участниците е и Русия, която попадна в надпреварата чрез ранглистата, а Швейцария ще дебютира на световните финали.

Мачовете ще се играят в пет града — Монреал и Квебек в Канада и Омаха, Орландо и Анахайм в САЩ. Мачовете за разпределяне на медалите ще бъдат в Анахайм.

Трите най-предно класирани отбора, които все още нямат квота за Лос Анджелис 2028, ще си осигурят участие на Игрите.

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