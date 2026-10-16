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България ще узнае съперниците си за световното след броени дни

  • 16 окт 2026 | 17:10
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Женският национален отбор на България ще научи съперниците си за световното първенство през 2027 г. след броени дни. Жребият ще се проведе на 26 октомври (понеделник) и ще бъде излъчен на живо в официалния YouTube канал на Volleyball World.

Мондиалът ще се проведе в САЩ и Канада от 20 август до 5 септември 2027 година.

България е сред 14-те национални отбора, получили място чрез световната ранглиста към 2 октомври. Очаква се националките да попаднат в четвърта, последна урна, ако разпределението следва световната ранглиста. Това би означавало в групата си да срещнат три по-високо поставени отбора.

Отборите ще бъдат разпределени в осем групи по четири. Първите два във всяка група ще продължат към осминафиналите, след които надпреварата ще протече с директни елиминации до определянето на шампиона.

Домакините САЩ и Канада и световният шампион Италия получиха директни квоти. Други 15 отбора се класираха през континенталните турнири — по три от всяка конфедерация. Сред участниците е и Русия, която попадна в надпреварата чрез ранглистата, а Швейцария ще дебютира на световните финали.

Мачовете ще се играят в пет града — Монреал и Квебек в Канада и Омаха, Орландо и Анахайм в САЩ. Мачовете за разпределяне на медалите ще бъдат в Анахайм.

Трите най-предно класирани отбора, които все още нямат квота за Лос Анджелис 2028, ще си осигурят участие на Игрите.

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