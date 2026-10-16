Медалистите ни от Световното по самбо бяха наградени в ММС

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди медалистите от Световното първенство по самбо за младежи и девойки, което се проведе от 1 до 4 октомври в Солун, Гърция. Българските национали се представиха достойно на форума и завоюваха общо четири медала – един златен и три бронзови.

Деница Георгиева спечели титлата в категория до 50 кг при девойките до 20 години. При младежите до 20 години Георги Гарилов завоюва бронзово отличие в категория до 98 кг. При 18-годишните Александра Ценова спечели бронзов медал в категория до 72 кг, а Айлин Шерифова се класира трета в категория над 80 кг.

Министър Керязов поздрави младите спортисти за постигнатите успехи и изрази признателност за усилията, постоянството и спортния дух, с които защитават авторитета на българското самбо на международната сцена. Министърът отбеляза и важната роля на треньорите Васил Соколов и Николай Цанков за успехите на българските самбисти.

Председателят на Българската федерация по самбо Росен Димитров благодари за подкрепата, която Министерството на младежта и спорта оказва за развитието на самбото и подготовката на българските състезатели. От своя страна министър Керязов подчерта, че министерството ще продължи да работи за осигуряването на необходимите условия и спокойствие на спортистите, за да могат да се съсредоточат върху подготовката си и да постигат нови успехи на международната сцена.

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