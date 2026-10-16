Мачът ЦСКА - Монако шести по посещаемост в Лигата на конференциите

Вчерашният мач между ЦСКА и Монако от първия кръг на Лигата на конференциите се нареди на шесто място по посещаемост. На трибуните на стадион "Васил Левски" е имало малко над 22 000 зрители, сочат данните.
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Най-много фенове е събрал сблъсъкът между Хайдук (Сплит) и Аякс - 32 136. След него се нареждат Твенте - Тюн (28 500) и Фрайбург - Яблонец (28 100). Топ 5 допълват Университатя (Крайова) - Хетафе (26 732) и Копенхаген - Брага (24 636).
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След ЦСКА - Монако остават Брайтън - Кауно Жалгирис (21 840), Панатинайкос - Борац Баня Лука (21 363) и Аталанта - Пафос (18 709). Най-малко зрители пък е имало на срещите Егнатия - Мидтиланд (1521) и Мялби - Интер Клуб Ескалдес (2691).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google