Мачът ЦСКА - Монако шести по посещаемост в Лигата на конференциите

Вчерашният мач между ЦСКА и Монако от първия кръг на Лигата на конференциите се нареди на шесто място по посещаемост. На трибуните на стадион "Васил Левски" е имало малко над 22 000 зрители, сочат данните.

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Най-много фенове е събрал сблъсъкът между Хайдук (Сплит) и Аякс - 32 136. След него се нареждат Твенте - Тюн (28 500) и Фрайбург - Яблонец (28 100). Топ 5 допълват Университатя (Крайова) - Хетафе (26 732) и Копенхаген - Брага (24 636).

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След ЦСКА - Монако остават Брайтън - Кауно Жалгирис (21 840), Панатинайкос - Борац Баня Лука (21 363) и Аталанта - Пафос (18 709). Най-малко зрители пък е имало на срещите Егнатия - Мидтиланд (1521) и Мялби - Интер Клуб Ескалдес (2691).

🏟️ Attendances in 🟢 UECL Matchday 1: 32,136 🇭🇷 Hajduk Split v 🇳🇱 Ajax 28,500 🇳🇱 Twente v 🇨🇭 Thun 28,100 🇩🇪 SC Freiburg v 🇨🇿 Jablonec 26,732 🇷🇴 Univ Craiova v 🇪🇸 Getafe 24,636 🇩🇰 FCK v 🇵🇹 Braga 22,025 🇧🇬 CSKA Sofia v 🇫🇷 Monaco 21,840 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brighton v 🇱🇹 Kauno Žalgiris 21,363 🇬🇷 Panathinaikos v 🇧🇦 Borac 18,709 🇮🇹 Atalanta v 🇨🇾 Pafos 17,368 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hearts v 🇩🇰 Nordsjælland 11,839 🇧🇪 Gent v 🇩🇰 AGF 10,206 🇳🇴 Brann v 🇬🇮 Lincoln 7,898 🇨🇭 Lugano v 🇷🇸 Crvena zvezda 7,812 🇫🇮 KuPS v 🇹🇷 Trabzonspor 5,440 🇱🇻 Riga v 🇰🇿 Kairat 5,185 🇧🇪 Sint-Truiden v 🇬🇪 Iberia 1999 2,691 🇸🇪 Mjällby v 🇦🇩 Inter d'Escaldes 1,521 🇦🇱 Egnatia v 🇩🇰 Midtjylland 👉 Attendances and stadium fill rates for every 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL match available at https://t.co/luZHrGv463. — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 16, 2026

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